高雄市政府農業局為協助中崎農場遷移，受農委會委託開發新有機農業示範區，7月30日辦理農民規劃設計說明會，農友出席率達84％，預計將於9月28日再次辦理說明會，盼經由農民參與，讓農場規畫更完善，目標訂於明年底完工，同時規畫新專區7大補助措施，協助農友順利搬遷新農場。

高市府農業局7月30日舉辦新有機農場規劃方案說明會，農友出席率達84％，農業局吸納農友意見，並納入生態檢核、規劃草鴞棲架，讓新有機農業示範區朝向生產、生態及生活「三生永續」並重發展。

農業局表示，新有機農業示範區開發面積38.27公頃，足供容納中崎有機農業專區全部農友，農業局已於今年6月24日完成規劃設計發包，預計於11月底完成細部計畫設計，明年12月底新有機農場園區完工。

農業局指出，未來新有機農場農友進駐後，市府也規劃7大補助措施，合計投入千萬經費，支持包含有機驗證及檢驗費補助90％，溫網室最高每公頃補助1／2，650萬元，有機耕作補貼，前3年轉型期，有機及友善環境耕作補貼每年最高8萬、第4年後每年3萬，農機具、加工設備補助，合作社共同使用1／2、農民個別使用1／3，多功能集貨場補助依農委會補助基準原則，共同使用補助1／2，待有關農友合作社成立，確有集運需求，市府再向中央爭取提高補助比例，降低農民自籌負擔。

另外，為降低農友投注成本，市府將提供租金補助，前3年全額補助；第4-5年補助1／2；第6-7年補助1／3，7年合計市府挹注經費超過千萬元。

農業局指出，新有機專區將導入智慧農業，除組成產官學智慧農業服務平台，並規劃智慧農業補助計畫及首開地方政府之先，推出高雄農來訊智慧服務，希望藉由產官學協助農民導入智慧農業，農友進駐新有機農場的智慧生產設備設施，未來中央也會支持相關補助計畫。

高雄市政府農業局長張清榮表示，高雄新有機農業示範是完整規劃農水路與水電無虞的專業有機園區，相對舊有的中崎有機農業專區，地力更優、也將規劃穩定地下灌溉水源及用電、更納入生態檢核，設置草鴞棲架，希望經由有機農業創造草鴞適合的覓食區，農場遷移及進駐也已規劃相關補償及補助方案，市府更加碼千萬補助農民租金，希望降低農友初期投入成本；對於未來農友，也將規劃妥適審查進駐機制，持續輔導新有機農業示範區永續，促進高雄有機農業發展。