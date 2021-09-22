3年前新北市簡姓男子將行動電源放在房間充電，不料行動電源卻突然爆炸，他在睡夢中驚醒遭火灼傷，承租的房子遭燒損，簡男提告求償，新北地方法院判決製造商須賠償81萬多元，上訴後，台灣高等法院認定簡男沒有任何過失，加碼改判須賠償92萬多元，可上訴。

簡男表示，2018年11月23日凌晨3點多，在他與家人承租之房屋充電過程中，行動電源發生爆裂引發火災，致他受有吸入性呼吸道灼傷、右手掌與雙小腿二度灼傷等傷害，且因火災受驚而免疫力下降，致皰疹病毒感染後反覆復發，誘發顏面神經麻痺、三叉神經痛等。

簡說，他因此受有支出醫療費用、工資損失及家電毀損、房屋修繕費用及另行租屋支出租金等共295萬多，廠商須如數賠償，但新北地院判賠81萬4332元，簡與廠商不服都提上訴。

高院認為，火災之發生是因行動電源內部故障，鋰電池正極端子爆開、燃燒及電極板噴出，鋰電池內高熱化學物質噴灑引燃周邊物品所致；行動電源保固期限為1年內，因內部故障而發生損害，廠商須負賠償責任。

高院指出，簡男使用行動電源沒有過失，判決廠商須賠償醫療費2595元、房屋修繕費68萬3884元、家具家電毀損之損失13萬6135元、非財產上損害10萬元，共計92萬2614元。廠商不服可上訴。