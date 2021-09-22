五倍券正式開跑，飯店業龍頭晶華國際酒店集團整合旗下各酒店的住宿與餐飲資源，一起拚出回饋15倍的歷史新高度，即日起至9月30日將快閃推出「0元入住再送10000」振興住宿專案，開放預訂10月8日起至11月30日的精緻客房，持一本振興券5000元入住，即可獲贈晶華酒店餐飲消費金5000元，以及太魯閣晶英、台南晶英、礁溪晶泉丰旅和全台捷絲旅的住宿抵用金5000元。

晶華解釋，消費者等於不需要出到任何費用，即可擁有15000元的住房與餐飲享受，環遊寶島入住集團各酒店，都可享有房價折抵優惠。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：15倍的回饋額度創下晶華酒店史上最高紀錄，「0元入住再送10000」專案除了持續主打晶華酒店的美食優勢，讓入住的房客吃飽、吃滿、吃開心之外，更整合了集團旗下各姐妹酒店的強大資源，提供「住房抵用金」鼓勵消費者適度的安全旅遊，將扎扎實實的現金回饋贈送給支持與愛護晶華、晶英、以及捷絲旅的消費者。

晶華酒店推出的「0元入住再送10000」振興住宿專案祭出總額高達10000元的回饋金，房客入住晶華後，將獲得5000元的餐飲消費額度，可以點用「晶華美食到你家」快閃熱銷專區的牛排、龍蝦、烤鴨、海鮮盛合等近20道超人氣美饌，同時還會獲贈總價值5000元的集團住宿抵用券，4月30日前於太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店、礁溪晶泉丰旅以及捷絲旅西門館、三重館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館與台南十鼓館均可抵用500至1000元不等的住宿費用。