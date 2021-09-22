根據渣打集團一份針對全球7個市場富裕與高資產族群的調查結果顯示，投資人對於永續投資的認知度與興趣來到歷年新高。然而，投資人對於永續投資方案的透明度與衡量指標存在擔憂，是阻礙永續投資市場規模進一步擴大的主因。

最新的調查數據結果顯示，富裕與高資產族群的投資組合中包含永續投資的比例持續增加，有13%的投資人已將25%以上的資產投入永續相關投資，跟去年調查結果僅2%的比例相比，有顯著成長。

針對台灣市場的調查結果也顯示，台灣投資人對永續投資關注度持續呈現上揚趨勢，74%台灣投資人了解永續投資的概念，而有78%受訪者表示對永續投資有興趣；在尚未將永續投資納入資產組合的投資人中，有47%正考慮將部分資產移往永續相關投資標的，而有57%的台灣受訪者已經將資金放入永續投資，但與全球投資人的61%相比，台灣投資人將資金放入永續投資的比例相對還有成長空間。

調查也深入了解永續投資仍讓投資人裹足不前的主要原因。其中，64%的台灣投資人認為，自己有責任讓世界變得更好，略低於全球平均的72%。而僅有40%台灣投資人表示願意為了社會價值或利益，承受較大的投資風險，同樣低於全球平均的53%。此外，幾項不確定因素讓台灣投資人對於永續投資抱持觀望的態度，其一是如何衡量效益與透明度，56%的台灣投資人對於透過永續投資所造成的影響性存疑；而有37%台灣投資人則認為直接捐款，或許能達成更立即有效的貢獻。

儘管如此，台灣投資人對永續投資表示懷疑或不確定態度的台灣投資人僅有41%，比例遠低於全球平均的51%。調查結果指出，風險屬性較低的永續投資方案，並考量投資人對於人類世界的未來想法及理解，將會是台灣永續投資市場規模持續維持動能的關鍵。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡認為，隨著投資人對永續投資的興趣日益增加，市場資金將更能透過永續投資導入相對應的解決方案，協助人類社會面臨各種挑戰。渣打銀行也不斷透過客製化的投資建議，針對投資人所關注的各項永續議題，提供切合風險偏好，並兼顧投資報酬的產品投資組合，以協助客戶提高永續投資的參與比例。渣打銀行將持續與合作夥伴規劃符合市場趨勢的永續投資標準與框架，推出兼具透明度與吸引力的永續投資標的，並結合ESG（Environment、Social and Governance）評比機制，為客戶提供具有參考指標的多元永續投資產品選擇，有效推升投資人在相關領域的知識與投資意願。

渣打集團「2021永續投資調查」針對中國、香港、台灣、新加坡、印度、阿拉伯聯合大公國與英國等7個市場，超過2千位投資人，合計資產管理規模達110億美金進行問卷調查與行為分析。