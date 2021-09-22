網友到唐鳳臉書留言表達登記過程出現問題。(取自唐鳳臉書)

批踢踢網友反應藝FUN券登記過程出現問題。(取自批踢踢)

今(22日)早上9時五倍券官網開放數位綁定以及各部會加碼券開始登記，時間一到，官網因網路流量過大，一度頁面空白，甚至出現亂碼，引發網友不滿。更有網友在操作「共同綁定」時，發現一大問題，到唐鳳臉書留言「我綁定的人本來有勾選藝FUN券，但是內部BUG我第一個綁定的人藝FUN券被取消了，也不能重新勾選，這怎麼辦呢」、「藝FUN券出Bug了，哭」。

今天不少民眾都搶著登記加碼券，但有網友發現操作過程中出現問題，於是跑到唐鳳臉書尋求答案，不少人留言說「你好，我有加碼券的問題，我用共同登記含主綁定人，共4人，登記藝FUN券，可是只有2個人有登記成功，我要怎麼解決呢?」、「共同綁定有一個bug，藝FUN券是單選按鈕，如果共同綁定同時綁2個人以上，會導致藝Fun券只有1個人可以綁到」、「偉大的數位政委，你的系統真的不行耶」、「登記時加碼券，不小心只勾到1個就送出去，要怎麼補救呢」。

關於藝FUN券的問題，還有網友在批踢踢PO文訴說自己經歷，同樣也是好不容易把主綁人跟共同綁定弄好，要去登錄加碼券，結果藝FUN券在選共同綁定的時候，選了其中一個人的，另外一個人的選擇就會清掉，按下確定之後果然只有選中的那個人有綁到藝FUN券，接著系統就不讓人修改了，痛批「怎麼有那麼爛的系統啊!」

對此不少網友紛紛在貼文底下留言回應，「這樣本來要勾的人勾不到怎麼辦」、「我也是，想說明明就有選到」、「我也是綁4人，只有1人有，希望可以修復」、「我也被陰了，我以為我自己沒點到…」；但也有人認為其實出個bug，修好就好了，還有網友解釋「說明有寫要解綁再能獨自選」。

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