美國一名網友16歲時與男友同居，甚至還訂婚，但最終兩人仍以分手告終，豈料男方竟仍與她的媽媽有來往，發展出一段「母子戀」，還即將結婚，讓她難以接受，期間一度氣到不願與媽媽說話，如今她還要與媽媽及「繼父」同住，讓她非常傻眼。

根據《太陽報》報導，俄亥俄州一名22歲網友梅莉莎（Marisa Kylie）近日在抖音透露，16歲時她曾與同齡男友同居，雖然兩人僅是高中生，但進展卻十分神速，交往幾個月後就訂了婚，「他搬到我家住，和我、我的媽媽及繼父住在一起」。

豈料之後梅莉莎及她的媽媽，先後與伴侶分手，「我們交往3週年，同年6月我媽和繼父離婚，1個月後我也與男友分手」，梅莉莎回憶，當時她才18歲，不想小小年紀就互訂終身，自己餘生被青梅竹馬束縛，當時男友還苦苦哀求想挽回，並表示「如果沒有你，我的生活不知會變得怎樣」。

但梅莉莎並未心軟，甚至還搬出去自己住，但漸漸發現前男友雖然也搬走了，卻頻頻與她的媽媽來往，兩人甚至還經常相約出去，當她詢問母親原因時，對方都會說「我把他當成我的兒子，我愛他，不管你同不同意，我都會跟他出去玩，因為是妳把他帶進我的生活，不能就這樣把他趕走」。

母女倆為了這件事不斷爭吵，也讓梅莉莎覺得很奇怪，甚至感覺很不舒服，直到某一天，她的媽媽才打電話坦承，自己其實在與女兒的前男友約會。梅莉莎當下難以接受，之後長達1年未與媽媽說話，「我不知道那年發生了什麼事，但他和我媽關係更親密了，而且再次搬回去同居」。

梅莉莎近日成為單親媽媽，為了節省開銷並讓家人幫忙顧孩子，因此決定搬回家裡，也才得知媽媽與前男友訂婚的消息，未來3人將再次住在同一個屋簷下，只是男方不再是她的男友而是「繼父」。不少網友得知這件離奇故事後，都感到非常震驚，表示「你的媽媽實在是太自私了，希望你可以快點賺到錢，搬出去住」、「無法理解與自己孩子前任交往的媽媽，到底抱著怎樣的心態」。