台東利嘉村某處民宿前今(22日)凌晨發生一起持刀鬥毆甚至駕車衝撞大亂鬥事件，造成4人受傷送醫，警方調查，起因竟是現場一名羅姓少女前男友打電話向他要錢花用，遭到少女現任男友拒絕，前男友一怒下找來友人前往報復，並不但持刀砍殺與少女一起烤肉的朋友，甚至還開車衝撞，目前警方已鎖定行兇的劉姓男子等人追緝中。

根據調查，今天凌晨12點多，一群住在民宿的青年人正在烤肉，突然有一輛車’衝入庭院撞人，接著車上有不明人士衝下車持開山刀對人猛砍，演變成10人打群架。造成現場一片狼藉，鍋碗瓢盆到處散落，人員四處橫躺。警方派出30名快打部隊到場壓制。

這起中秋夜大亂鬥，造成4人受傷 ，其中有2人被車子撞傷，分別受到肢體擦傷，左小腿疑似骨折，另2人被刀砍傷，其中1人中指險被砍斷，傷者送醫後已無大礙，以外，其餘已被警方帶往派出所偵訊中，釐清鬥毆原因。

台東分局目前已成立專案小組並鎖定涉案對象積極查緝中，警方呼籲，政府明定中秋節嚴禁公共場所烤肉，民眾無視防疫規定，目前也已完成蒐證轉報衛生局裁處。