今天在大聯盟場上天使以5：10不敵太空人，不過這場比賽日籍「二刀流」終於找回長打手感，他於比賽8局時敲出陽春全壘打，本季45轟總算出爐，目前還是緊咬藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)和皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)的46轟，仍有機會在賽季結束前超車成為全壘打王。

Shohei Ohtani has 5 HRs of 116+ MPH this season; the most in @MLB. pic.twitter.com/yUDBiHO43j — MLB Stats (@MLBStats) September 22 2021

近期天使吞下一波四連敗，在打擊方面一蹶不振，加上今天輸球已苦吞五連敗，仍以72勝79敗排在美聯西區第四，只領先本季低迷的遊騎兵，不過因為大谷翔平本季怪物級的表現，天使仍是許多球迷關注的焦點，尤其在他的先發投球以及全壘打表現上。

今天大谷翔平整體表現也相當不錯，共計4打數揮出2安打貢獻1分打點，沒吞下任何三振，打擊率目前是.257，還算在水準內，不過說到全壘打他真的太久沒轟了，中間有連續9場沒有全壘打，紛紛被小葛瑞洛和裴瑞茲超車，如今這一轟讓他再次回到競爭行列。

8局他面對太空人投手哈維爾(Cristian Javier)，與對方搏鬥到1好2壞，逮中一顆93.8 mph四縫線直球，一棒轟向右外野，也幫助天使追到5：10，可惜這已經是在比賽尾聲，對勝負幫助不大，而他這發全壘打擊球初速有116.1英里，飛行距離445英尺，仍然夠水準。

但天使投手表現低迷，納頓(Packy Naughton)先發4局被敲4安狂失4分，其中挨2發全壘打，自責分率5.23，最後承擔敗投，後面幾任投手仍沒控制住局面，奧利弗(Oliver Ortega)只投0.1局就狂失3分，也挨1轟，自責分率7.11，接著輪到泰勒(Kyle Tyler)，2.2局失3分再挨1轟，這三名投手上演「連環爆」，讓天使打線無力追趕。