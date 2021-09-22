25歲香港女星郭奕芯9年前是女團Angel girl成員，獲周杰倫力挺，還被方文山收為開門弟子，出過3本寫真集，並客串電影《春嬌救志明》。近日她上節目與一票女星大膽暢聊性經驗，郭奕芯自曝和某任男友「辦事」時曾被對方呼巴掌，還問她這樣好不好，郭奕芯當場愣住，但後來對自己說：「既然都發生了，那我不如嘗試去享受它」，一席話讓眾人傻眼。

郭奕芯2018年和前東家約滿後，隔年加盟英皇娛樂集團至今，同年她演出電影《非分熟女》，和吳慷仁有對手戲。擁有33C上圍的她，身材常被外界批評，本月初她在限時動態發長文，直言18歲是人生最瘦的時候，但也沒到平胸，多年來她長了不少肉，朋友都知道她一直是微胖身材，「反正說我醜整容、什麼奇奇怪怪的，我都可以接受（而且我這個人很坦白一早有承認過微調），畢竟人呀不是每個樣子也能夠讓全世界都喜歡，身材這個東西，自問不完美(最近也不停運動修線條) 但肯定從來沒做過任何加工，不然可以試試當我男朋友親身體驗一下。」

最近郭奕芯在新片《#PTGF出租女友》飾演拜金女，也是整部戲第一位出場的出租女友，劇本要求她得在鏡頭前飆粗話，加上種種壓力，讓她一度新陳代謝失調，整個人浮腫不已，幸好後來去看中醫調養得當，被問到是否被約過飯局？郭奕芯承認有聽說過，但知道天下沒有白吃的午餐，當時感覺很怪就拒絕，認為在這行工作還是要靠實力跟人際關係。

最近郭奕芯上節目ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》，聊到性經驗，主持人譚凱倫表示自己私下是愛咬男友的類型，鄭伊琪則表示聽說有人在辦事時愛打巴掌，郭奕芯立刻回應有遇過一樣的經驗，跟某任男友發生關係時，突然被呼巴掌，她當下覺得很不尊重，但後來決定轉念去享受，「因為當時他是我男朋友，我就嘗試接受，發現除了很痛，還其實有點爽的感覺」，讓來賓聽了也傻眼。