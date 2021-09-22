馬來西亞「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），擁有精緻五官與32C的火辣身材，加上精湛的琴藝，在網路上快速走紅，IG吸引超過212萬人追蹤。日前宣布「封胸」的她，近日又在IG上曬出泳裝辣照，凹凸有致的身材曲線依然吸引目光。

李元玲先前曾PO文表示「請各位沒奶就不給like的老司機們unfollow我一下。因為我的福利照會開始大幅度減少，穿的布越來越多，bye bye～」想藉此測試她的鐵粉還剩多少，沒想到此舉粉絲數竟不減反增，成功製造話題。不過，即使如此，李元玲依然經常在網路上曬出健身時的側拍及泳裝照，與粉絲們分享私下生活。

昨（21）日李元玲再度於IG上貼文，表示「紫色的天空好美」，並附上一張海灘辣照，只見照片中李元玲穿著黑白相間的隔紋比基尼，背對著鏡頭大秀美背曲線，圓潤的蜜桃臀也一覽無疑，即使沒露胸依然性感無比，短短一天就吸引超過10萬人按讚，網友紛紛留言「我根本不在意天空好嗎」、「我只看到妳的美」、「太犯規了」。

前幾日，寵粉的李元玲也曾曬出穿著碎花細肩帶洋裝的照片，領口深V的設計，使她飽滿的上圍曲線呼之欲出，搭配她無辜的眼神與IG中經常出現的超跑，同樣電暈一票粉絲，直呼「讓我來當你的司機」、「偶爾貼一下小福利，大家都高興」。