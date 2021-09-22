外國一名女子日前在酒吧被陌生男子搭訕，只見他曬出自己的戶頭存款明細大肆炫耀，讓女子和朋友都非常傻眼，直接回嗆對方：「錢不能打動我」，男子當場氣得痛罵她沒有搞清楚狀況。影片在網路上曝光後，不少網友都對男子的行為嘖嘖稱奇。

根據《LADbible》報導，國外一名女網友近日在Reddit上傳一段影片，她和女性友人前陣子到酒吧玩耍，中途卻遇到一名陌生男子上前搭訕，並拿出手機秀出自己在富國銀行（Wells Fargo）的存款明細，上面顯示餘額有9萬2802元美金（約新台幣258萬），試圖用金錢來打動朋友的芳心。

不過女性友人並不吃這一套，只是淡淡地瞄了一眼手機螢幕，冷靜地詢問男子：「你真的覺得這樣做可以讓我印象深刻？」，對方還一副理所當然的模樣回答：「應該的」，女子只好直接了當地拒絕他：「金錢不能打動我，很抱歉」，男子一聽自己被拒絕，立刻氣急敗壞地怒罵：「妳完全沒有搞清楚狀況，這可是9萬2802美元欸！」，最後轉身離開。

網友們看到影片後，都覺得男子的行為非常丟臉，紛紛留言吐槽：「這樣的人吸引不了任何異性，他甚至用金錢都打動不了任何人」、「吹噓自己很有錢只會大幅降低個人吸引力，閉上嘴巴，做個好人吧」、「這是我看過最尷尬的搭訕案例」、「他就像是剛剛得到一筆賠償金或和解金，像個暴發戶一樣大肆炫耀」、「他原本可以拿那些錢去投資其他東西，但他卻只是放在銀行裡，太蠢了」。