立法院17日開議，行政院院長蘇貞昌專案報告「3+11」決策過程，由於內容未檢討本土疫情破口與民進黨立委范雲等爭議，遭國民黨黨團杯葛，民眾黨則痛批國民黨害議事空轉是「藍綠合流」、「掩蓋3+11真相」。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗號召民眾黨「在野團結」，認為理性質詢無法對付民進黨的耍賴，唯有兩大在野黨合作，撕毀這份檢討報告、要求蘇道歉，將范所開的「3+11協調會」記在歷史上，才有機會逼范下台負責。

楊植斗20日在臉書發文表示，國民黨17日杯葛「3+11檢討報告」，讓蘇貞昌無法上台發言，議事空轉一天，民眾黨製圖痛罵是「藍綠合流」丶「掩蓋3+11真相」，就連民眾黨黨主席柯文哲都說國民黨這樣做，是「正中官員下懷 」丶「高虹安她一個人就可以把蘇貞昌、陳時中電的呱呱叫」，希望國民黨停止杯葛，讓民眾黨「理性質詢」。

楊植斗坦言，民眾黨立委高虹安的質詢確實有目共睹，但即便是高這麼優秀的立委，民進黨仍不改傲慢，這點從3+11的檢討報告根本是在歌功頒德、范雲製造了那麼大的破口卻隻字未提，民進黨敢寫出這樣的報告顯然就是看不起在野黨；即便高質詢再有道理，蘇貞昌耍賴幾分鐘就結束了，無法換到他的道歉與范的下台。

對此，楊植斗指出，唯有國民黨和民眾黨團結合作，撕毀這份大內宣似的檢討報告，要求蘇貞昌道歉，並將范雲所開的協調會在歷史記上一筆，如此方有可能逼范下台負責，否則將讓范雲躲著躲著就洗白了。