美國聯邦調查局（FBI）今天表示，在懷俄明州一處國家公園發現的女屍證實是公路旅行一半失蹤的裴蒂托（Gabby Petito）。FBI並說法醫初步研判是他殺。

FBI聲明說，懷俄明州提頓郡（Teton County）法醫表示，本月19日發現的屍首是裴蒂托，「初步研判是他殺」，死亡原因尚待最後驗屍報告確定。

裴蒂托11日被家人通報失蹤，由於整案過程曲折離奇，美國各大媒體爭相報導。

22歲裴蒂托與她23歲男友勞德里（Brian Laundrie）6月底、7月初離開女方紐約住處，開著她的廂型車暢遊美國各大國家公園，並記錄旅程過程、上傳社群網站。

倆人的旅遊紀錄中看得到美西壯麗景色，也看得到他們在白色廂型車旁開心親吻的留影。

不過勞德里9月1日卻獨自一人開著廂型車回佛羅里達州北港（North Port）家中。女方家屬10天後報警通報女兒失蹤。

最後一次有人看到裴蒂托是8月24日，當時她人剛離開猶他州鹽湖城（Salt Lake City）的旅館。裴蒂托的家人認為她準備前往大提頓國家公園（Grand Teton National Park）。

但她8月27日據說仍有發送簡訊給母親，還說一再接到「史丹」（Stan）的來電和語音。她母親說，史丹是裴蒂托的祖父，可是裴蒂托以前從未直呼祖父名字過。

且更早之前，8月12日時，猶他州摩艾布（Moab）警察曾攔檢到裴蒂托和勞德里的廂型車。從警方釋出的隨身紀錄儀影像顯示，裴蒂托哭著告訴警方她與男友爭吵，有時男方還會對她動手動腳。

警方並沒有拘捕兩人，但堅持兩人當晚分開睡，女方睡車上、男方睡旅館。

警方9月11日接獲女方家人報警後展開搜索，並宣布朗德瑞為此案「利害關係人」。朗德瑞拒絕與警方合作，接著17日也被家人通報失蹤。

警方19日在懷俄明州布里傑-提頓國家森林（Bridger-Teton National Forest）一處偏遠地區發現一具符合裴蒂托特徵的遺體。而遺體發現之處，距離裴蒂托和勞德里8月27日晚間拍攝的旅遊影片地點相隔僅300公尺。

FBI發布聲明，呼籲8月27日至30日期間曾接觸過裴蒂托和朗德瑞，或見過他們廂型車的民眾提供線索。