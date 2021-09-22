中秋節一過，緊接著9月23日就是24節氣中的「秋分」晝夜溫差逐漸加大，氣溫逐日下降；民俗專家楊登嵙指出，日夜氣溫差較大，若下雨則氣溫下降更為明顯，因此，要注意早晚添加衣被，睡臥不可貪涼，建議飲食吃些生津止渴、潤喉去燥的水果，及平補的食物讓人覺得清爽舒適。

俗話說，「一場秋雨一場寒，十場秋雨好穿棉。」民俗專家楊登嵙指出，「秋分」天氣冷暖變化頻繁，注意添衣保暖，預防寒涼感冒；秋天屬金，金剋木，若肝陽上亢或是血壓控制不好，不僅會容易增加中風機率，容易出現頭暈現象，秋季氣候乾燥，也讓人感到鼻、咽乾燥不適。

楊登嵙另針對「食、衣、住、行、育、樂」，建議民眾，「秋分」的開運養生撇步與禁忌：

一、食的養生與禁忌：

1、秋分時節，補肺益氣最重要，飲食上多吃滋陰潤肺、養陰生津的食品。

2、秋分屬「涼燥」，要多吃一些清潤、溫潤的食物，比如芝麻、蜂蜜、核桃、糯米等；此外，蓮藕、蘋果、葡萄、甘蔗、石榴、秋梨、柑橘、山楂、百合、銀耳等，都是除燥養陰的調養佳品。

3、秋氣燥，宜以潤其燥。我們一定要多喝開水、淡茶、果汁飲料、豆漿、牛奶等流質，這樣可以有效的養陰潤燥，彌補損失的陰津。

4、秋蟹開始上市，螃蟹黃肥肉滿不少人一吃就停不下來。但螃蟹性寒其實不宜多吃，淺嘗味道即可。食用時除了要去除腮、胃、心、腸等臟器外，還要注意不要和柿子、生梨等寒性水果一起食用，否則可能會吃出病來。

5、可適當多吃些辛酸味、甘潤或具有降肺氣功效的蔬菜水果，特別是白蘿蔔、胡蘿蔔。秋分雖然可以多吃“辛酸”果蔬為主，但也不可吃得太飽，以免造成腸胃積滯。

二、衣的養生與禁忌：

由於天氣轉涼，晝夜溫差大，人的免疫力和抵抗力也會下降，最好的服裝是上衣兩件套，裡面穿件薄的或者短袖衣服，外面配件薄外套或者小開衫，中午秋陽燥熱時脫掉外衣，早晚一冷可及時穿上，方便又實用。

三、住的養生與禁忌：

人體在睡眠狀態下對環境變化適應能力降低，易受風邪侵襲。因此睡覺時要注意保暖，不要貪涼，切不可讓風直吹身體。睡覺時，要用被子蓋住肚子和膝蓋，以免受涼。

四、行的養生與禁忌：

俗話說：「春困秋乏」，秋季必須保證足夠的睡眠，人才能恢復體力，增強肌體免疫力。早睡早起，睡好子午覺（子時：晚上23至01點，午時：中午11至13點）。

五、育的養生與禁忌：

1、秋分養生，宜動不宜靜，動起來才能幫助氣血收養，此時空氣質量佳，多出外走走既可鍛鍊身體，讓人神清氣爽。

2、除了快步走、慢跑之外，登高遠眺很容易趕走憂鬱、惆悵等不良情緒。

3、對於極少運動的老年人，剛開始運動時可多做做伸展運動，伸展具有“運化作用”，能收斂心神，從呼吸系統、血液循環系統、腸胃消化系統、內分泌系統，全身氣血活絡，人自然感覺全身通暢。

六、樂的養生與禁忌：

《素問·四氣調神大論》：「使志安寧，以緩秋刑。收斂神氣，使秋氣平。無外其志，使肺氣清。」秋分時的養生內容，有一大部分是關於情緒，應讓情志平和，培養樂觀的情緒。情感起伏會引起氣血紊亂，導致失眠，對身體造成損害，不可憂愁焦慮或情緒激動，不宜大動肝火。