「迪卡儂亞灣旗艦店」位於高雄亞洲新灣區中華五路時代大道路口，即夢時代購物中心斜對面，占地4000坪。（柯宗緯攝）

「迪卡儂亞灣旗艦店」主打互動式體驗。（柯宗緯攝）

法國國民運動用品通路「迪卡儂」最大旗艦店插旗高雄亞洲新灣區，正巧搭上先前東奧熱，掀起全民運動風，以及近來全民瘋露營熱潮。該店主打互動式體驗，提供一條龍服務，吸引不少運動控採買。

有運動界好市多之稱的迪卡儂(DECATHLON)是創立於1976年的法國國民運動運品通路商迪卡儂，2012年在台中南屯開設第一家旗艦店迄今，已在全台展店18 家，其中高雄自2014年鳳山一店開張以來「俗大碗」的平價路線，深受高雄鄉親捧場，迄今在地會員達30萬人。受惠近兩年露潮大夯，迪卡儂露營運動設材銷量大增，也建立物超所值的口碑。

迪卡儂高雄旗艦店店長林育安表示，該店占地4000坪，斥資4億元打造複合式運動賣場，涵括超過60項運動與5000種的高CP值產品，除有餐飲業進駐，還規劃數十種賣場體驗區及大型運動空間，也提供賣服務及運動課程平台，並有健身教練駐點。

賣場除有帕克運動學園、Vertex丸鐵運動（提供三鐵運動訓練課程）、康友旅行社（規劃泛舟、百岳、浮潛等運動旅遊團）、YMCA（提供游泳等課程）進駐，還有專業健身教練駐點，面授運動課程。店內貼心提供餐飲服務，有綠果昔、蔬食餐廳及Runa咖啡等業者進駐。

「迪卡儂亞灣旗艦店」位於高雄亞洲新灣區中華五路時代大道路口，即夢時代購物中心斜對面，占地4000坪，規劃興建3層樓、賣場面積近2000坪，汽車停位337位、機停位180位，是南台灣最大型的運動商場。

林育安指出，迪卡儂第一代是以賣場型式經營，第二代升級為互動驗台，不僅賣產品也賣服務及運動課程。此外亞灣店室內外另設有包含籃球場、5人制足球場、複合式球場、室內健身房、帳篷體驗區等，全店採環狀式動線，全店空間更親民。迪卡儂扎根高雄亞灣區，期盼「健康生活從運動開始，運動從迪卡儂亞灣出發」讓運動市場的春天從高雄出發。