美國政府宣布，11月起入境美國須完整接種疫苗。指揮中心指揮官陳時中昨天表示，美國入境新措施主要是放寬現階段對於30多個國家的入境限制，台灣本來就不在禁令內。不過，AIT發言人鄧艾德今天表示，自11月初起「所有」外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。

陳時中昨天表示，美國入境新措施主要是放寬現階段對於30多個國家的入境限制，所以需要搭配接種COVID-19疫苗證明，「台灣本來就沒被限制，可自由入境。」

行政院長蘇貞昌今天早上在立法院受訪也說，美國的相關規定是針對有限制的國家，不是對台灣。

鄧艾德指出，如同白宮於9月20日所做的宣布，自11月初起「所有」外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。

鄧艾德強調，先前有關特定地理區域的旅客得根據目前的總統文告，取得國家利益豁免證明以前往美國的規定，將會在11月初終止。外籍成年旅客在搭乘赴美國際航班之前都必須完整接種疫苗並出示證明。