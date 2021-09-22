台北市今開放「熊好券」意願登記，但民眾於12點使用台北通APP時，發現連實名制登入都有困難，首頁都無法開啟，也有人表示進入意願登記介面時，呈現「轉圈圈」畫面，甚至跳出「服務出現未預期問題，請稍候再試」的訊息。

台北通因系統流量過大，無法登入。（民眾提供）

台北市長柯文哲22日宣布台北熊好券意願登記即日起至10月6日止正式開跑，共1128商家參與，台北通會員可至台北通APP進行意願登記，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份。

台北通因系統流量過大，無法登入。（民眾提供）

不過，台北通在22日12時許傳出災情，有民眾無法進入首頁，也有民眾於開啟登記意願頁面時，呈現「轉圈圈」畫面，或是「服務出現未預期問題，請稍候再試」的訊息，更有人抱怨找不到登記意願的頁面，相當不好找。

民眾黃小姐表示，她自己花了很久找登記意願的欄位，為什麼不設計在首頁上或是醒目的地方？且畫面跳轉很久，欄位時有時無，好不容易點進去登記意願，卻發現系統出現問題。

黃小姐批評，市府都不會做壓力測試嗎？已經等了好幾分鐘還是進不去，搞到最後都不想登記了，市長柯文哲早上才罵五倍券漏氣，台北通接著就出包，「議會要不要毒打他一頓」？

對此，北市資訊局回應，因應熊好券需求，台北通APP於近日有更新版本，目前民眾使用APP若未自動更新，則會使用到舊版APP，但舊版無法登記意願，因此使用舊版的民眾需要更新版本，加上有新民眾下載台北通，新舊版本分流發生問題，下午將新舊版本台北通APP的熊好券意願登記專區進行整合。