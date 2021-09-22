新北市警察局人事調整。

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新北市警察局今（27）日發布人事調整，幅度自四序列專員至七序列偵查隊副隊長共60餘人升職及調整職務，其中因近期4名偵查隊長將升職，另有1名偵查隊長已借調其他單位，故偵查隊長調整幅度最大，16個警分局偵查隊長全部換人。

新任新莊分局偵查隊長鄭偉豪、三重分局林振瑞、中和分局陳冠宇、板橋分局陳盈元、海山分局廖武郎、永和分局李志祥、新店分局蔡調坤、土城分局薛光明、樹林分局黃清暉、三峽分局梁献堂、蘆洲分局郭懷澤、汐止分局蔡志惟、淡水分局古新民、瑞芳分局龔鴻偉、金山分局陳文雄、林口分局陳為廉。

警察局表示，各分局偵查隊長為重要刑事幹部，擔負轄區整體刑事偵防犯罪工作，責任繁重，為使治安工作能順利銜接並持續打擊轄內幫派、壓制黑幫氣焰，強化偵辦重大詐欺、聚眾鬥毆等幫派活動，兼顧刑事幹部職務歷練，經綜合考量強化區域聯防力量、刑事資歷、專業能力及工作績效等，特統案調整本局現職16個分局偵查隊長的服務地區。