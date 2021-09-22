巴西政府表示，衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）今天陪同總統波索納洛參加聯合國大會，會後沒幾小時在紐約確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

路透社報導，巴西政府溝通辦公室說，奎洛加將留在紐約隔離。

聲明說：「部長狀況良好。」巴西政府溝通辦公室又說，代表團其餘成員的篩檢結果皆為陰性。

奎洛加告訴美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil），他在聯合國大樓時時刻刻都佩戴著口罩。

波索納洛（Jair Bolsonaro）為疫苗懷疑論者，他無視聯合國要求所有與會人士都必須接種疫苗的規定，也吹噓自己並未施打疫苗。

在這場以全球疫情為首要議程的會議上，波索納洛向世界領導人發表演說時表示，他的政府不支持採用疫苗護照，支持使用未經證實的藥物治療COVID-19，像是治療瘧疾的藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）。

未接種疫苗者被禁止在紐約的餐廳內用餐，波索納洛和隨行人員於19日抵達紐約的第一晚，在人行道上站著吃披薩。

衛生部長是巴西代表團中第2位檢測呈陽性的成員。一名預先前往紐約為波索納洛出訪做準備的年輕外交官，上週末篩檢呈陽性，已遭隔離。

巴西迄今累計59萬1440人染疫身亡，總病故人數僅次於全球最高的美國。隨著巴西疫苗接種出現進展，染疫死亡的14天平均死亡人數已降至每天519人，4月份大流行高峰時期為近3000人。

波索納洛代表團去年赴美在前總統川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會面，一行22人染疫，這是巴西政府內最嚴重的傳播案例。

將川普視為政治榜樣的波索納洛反對實施封城來防止疫情傳播，並且很少使用口罩。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1100922