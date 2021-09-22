美國在2011年311東日本大地震引發福島核災後，禁止福島縣、岩手縣、宮城縣等14縣共100項次的農產品進口，這項禁令從今天起解除。

日本放送協會（NHK）報導，美國宣布22日起廢除對日本核災區食品的禁令，至今被禁止的福島縣稻米、櫪木縣與茨城縣的原木栽培香菇等多項農產品，可進口到美國。

美國是日本農漁產品在全球的第三大市場，日本去年輸出到美國農漁產品約為1100多億日圓（約新台幣283億多元）。

報導指出，歐盟也預計在10月宣布放寬部分日本核災區食品禁令；在美國宣布廢除日本食品禁令後，目前仍有中國、韓國、台灣等14個國家與地區持續限制核災區食品進口。

日本政府農林水產省表示，因部分國家關注美國的處理方式，評估美國這次廢除禁令將帶來很大的影響。

日本首相菅義偉今天在推特發文表示，美國這項決定是311災區人民所引頸期盼，將對今後災區復興有很大的幫助，日本對此非常歡迎。

菅義偉說，他4月訪問美國時，曾當面敦促美國總統拜登盡快廢除對日本食品進口的限制，接下來政府也將繼續合作採取行動，敦促各國廢除對日本食品進口的限制。