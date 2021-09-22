新竹縣長楊文科22日上媒體人黃光芹的網路直播節目，暢談大新竹合併的議題，楊文科直言，「要升格我才同意」，要併就要竹竹苗合併並升格。他也說，新竹市長林智堅多次受訪都以科技產業、中美貿易戰等論戰，說明縣市合併的重要性，楊文科說，「地方首長有這樣的格局，不當行政院長太可惜」。

楊文科表示，縣、市分家到明年就已經40年，當初為什麼要分開，他認為林智堅很年輕「他不會懂」，因當時縣長是客家籍、議長就是閩南籍，直到前縣長邱鏡淳的父親邱泉華（客籍）當上議長，打破此慣例，地方有識之士就推動縣、市分家。

楊文科也說，支持竹竹苗合併升格的原因包含產業，從竹科、竹南、銅鑼到台中，總共100公里的科技走廊，中斷太可惜，且桃竹苗過去從日據時代就是新竹州，竹竹苗也是共同生活圈，合併不併苗栗太傷感情。且加上苗栗，竹竹苗共約156萬設籍人口，才符合地方制度法升格的門檻。

楊文科也說，林智堅多次提及縣市合併的原因包含竹科的戰略位置、中美貿易戰爭，還有新冠肺炎等，他說他很佩服，這些是行政院管的事，如竹科就是科技部管轄，林智堅談的層面跨了好幾個部會，「地方首長有這種格局不當行政院長太可惜」。

黃光芹問及，林智堅曾提到提出修法的是楊文科，楊文科說「我不同意這個說法」，也不同意林又拿他的話出來講，楊文科澄清，升格要經過地方上的探討，「新竹市就同意嗎？」至少要先有共識，超過半數同意，要縣市升格好，還是竹竹苗合併好？都需要討論，他也支持透過公投方式詢問民意。

楊文科也說，縣市合併是重大議題，在選前1年3個月的時間，「我是絕對不會提」，為何要冒此之大不韙？黃光芹再指，林智堅提出縣市之間有行政障礙，並以大新竹輕軌舉例，楊文科也說，過去縣市曾共同開過7次會，到最後呈報交通部的內容竟缺乏新竹縣轄內的一段，所幸當時的交通部長林佳龍深明大義，再給新竹縣經費，由新竹市委託的顧問公司再做評估，仍在進行中。

楊文科也說，新竹市焚化爐的設置是要提供縣市焚燒垃圾，過去有900噸的量，後來只剩下700噸，卻只同意新竹縣燒150噸，加上歲修等因素，新竹縣一度有新豐、竹東、湖口等都有堆置垃圾，後來苗栗縣長徐耀昌同意代燒100噸垃圾，才清完竹東的垃圾山。

楊文科也說，他會競選連任，畢竟只有4年的時間無法完成已經在進行的計畫，但被問及是否參選合併後的市長，他則以「誰最適合來做，就要支持他」，不是說要升格「我就要來選」。