台大公衛學院今邀請台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳分享英國「與病毒共存」校園策略。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

英國7月起推動解封，進入「與病毒共存」時代。為得知開放個案接觸者到校對校園疫情、請假的影響，當地4月起針對201所學校展開研究，發現開放接觸者到校，搭配每日抗原快篩，與實施接觸者隔離措施的對照組比起來，染疫風險無顯著差異，且可減少20％的請假比例，顯示可利用抗原快篩重啟校園，避免學生因隔離影響學業。

台大公衛學院今邀請台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳分享英國「與病毒共存」校園策略。當地4月曾針對201所學校進行研究，隨即分派成介入組及對照組，其中介入組有102所，對照組則有99所。研究人員要求介入組開放確診個案接觸者到校，同時搭配每日抗原快篩連續7日，若檢出陰性就維持到校，介入時間長達10周。而對照組則要求個案接觸者展開10日自主隔離，隔離期間不可到校。

截至6月底，介入組中染疫的比例為每10萬人61.8，而對照組則是每10萬人59.1，顯示2組並無顯著差異，接觸者到校並施予每日檢測對傳染病的控制效果不會較差。至於請假的比例，嚴明芳表示，介入組比對照組低了20％，不過介入組中有部分學校基於擔心，並未完全允許接觸者天天到校，因此請假情形只有約略減少。

嚴明芳表示，該英國研究結論顯示，學校屬於低傳染風險場域，若要避免孩子因隔離無法到校，影響升學、心裡健康等，可利用針對接觸者的抗原快篩重啟校園，達到校園中「與病毒共存」的目標。

至於美國，在疫苗施打率高的紐約，9月13日起已推動疫苗護照及校園通行證。公衛學者范僑芯表示，該APP內記有身分證、接種證明及檢測結果。針對教職員及學生，校園也定期提供唾液檢測，若未接種疫苗，每周必須檢測2次，已接種疫苗則每周檢測2次，若為密切接觸者則在暴露後3-5天接受檢測，並在24小時內以E-mail通知結果。若學生為黃碼，即可進入校園，橘碼則需儘速就醫採檢，而紅碼則禁止到校。因檢測策略奏效，當地每日確診數已逐漸下降。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，美國推動疫苗護照、陰性檢測證明的作法，對台灣來說，可以做相當程度的參考，進而達到校園等各類場域的安心防疫。