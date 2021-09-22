準備攻讀研究所的陳右承，媽媽在小學擔任美術老師，從小耳濡目染下開啟他對藝術的探索，擅長水彩、素描，從大三開始才接觸雕塑，短短一年多的時間，就拿到大墩美展的肯定。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

陳右承說，因為自己喜歡獨處，將作品人物手部設計在後方，搭配身體下方許多卡榫，代表受到各種約束，表現出渴望突破卻又停於現況的感覺。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

號稱大葉大學造藝男神的陳右承，以畢業作品「自桎梏何以逍遙」挑戰台中市第26屆大墩美展，獲得雕塑組第二名，獲得8萬台幣的獎金，陳右承說，因為自己喜歡獨處，將作品人物手部設計在後方，搭配身體下方許多卡榫，代表受到各種約束，表現出渴望突破卻又停於現況的感覺。

準備攻讀研究所的陳右承，媽媽在小學擔任美術老師，從小耳濡目染下開啟他對藝術的探索，擅長水彩、素描，從大三開始才接觸雕塑，短短一年多的時間，就拿到大墩美展雕塑組第二名，指導老師吉田敦表示，右承作品的成熟度與想法都相當到位，相當看好他未來發展。

陳右承表示，雕塑的媒材相當廣泛，讓從小習畫的他面臨很大的挑戰，要從平面轉呈立體，必須要用心去感受那股份量感，是截然不同的感受，且平面圖畫作品3、5天就能完成，雕塑可能要到2、3個月才能看見雛形，從草圖到開始創作，一步步都要很小心，不然整件作品可能就毀了。

這座「自桎梏何以逍遙」是他的畢業作品，由樟木、松木製作而成，除了展現傳統木雕工藝外，還加上許多自行設計的卡榫結構，一步一步打磨到作品最終呈現的型態，卡榫宛如上了枷鎖一樣無法動彈，與他的創作理念相吻合，最終得到肯定他也相當感動。

「要先感動自己、才能感動別人」每當一件作品完成後，感動了自己他才會拿出來比賽，這樣的作品才是真的能觸動人心，木頭是有生命的媒材，未來會持續在大葉攻讀研究所，繼續在雕塑的領域著墨，他也會用最好的作品呈現，獲得國際上更多的獎項，來報答老師與家人的支持。