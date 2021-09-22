警政署長陳家欽22日到新竹縣警局竹東分局，慰勉偵破擊鼓舞獅侮辱公署案的專案人員，感謝縣警局與刑事局打擊犯罪，維護警察公權力的辛勞，強調民眾對警察的期待很高，警察應扮演保護人民不受不良勢力欺壓的角色，貫徹執法公權力。

陳家欽指日前松山分局遭黑衣人衝入案，一度造成民眾對警方失去信心，他願意與同仁站在一起，哪裡跌倒哪裡站起來，並指示刑事局實施2次掃黑，徹底打擊掃蕩幕後幫派，以行動捍衛全體警察尊嚴。

9月間，中和分局員警處理街頭聚眾鬥毆案件時，遭犯嫌開槍示威及以車輛衝撞，員警當下立即開槍回擊制伏犯嫌。陳家欽認為2位同仁雖僅畢業服務不到4年，能強力執法、英勇表現與捍衛警察尊嚴，讓他極為感動及佩服。

陳家欽強調，警察公權力不容許挑釁，所有警察應知恥近乎勇，以實際行動掃蕩，瓦解不法幫派組織，才能贏得民眾信賴，展現警察執法威信。

新竹縣警局長吳敬田感謝署長陳家欽到新竹縣慰勉偵辦同仁的辛勞，表示維護治安為警察責無旁貸的責任，今年以來已掃蕩幫派組合7件、逮捕幫派不法分子共47人，將持續強力掃蕩作為，秉持「不知足，不自滿」的態度，刨根溯源，全力掃蕩不法幫派，以行動捍衛警察公權力。

警政署日前發布各縣市警局重要人事命令，竹東分局長江建忠調任宜蘭縣三星分局，15日有地方勢力請出蜈蚣陣頭，車頭掛大牌寫「恭喜升遷、普天通慶」，隊伍中更有送葬場合才會出現的舞白獅，還有「一路好走」的佛祖車，挑釁意味十足。

新竹縣警局成立專案小組偵辦，17日循線逮捕主謀朱姓男子，18日傳喚另4人涉案人等到案。訊後朱男依涉嫌侮辱公署罪，由新竹地檢署向法院聲請羈押禁見獲准。