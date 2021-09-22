今天在大聯盟球場上出現非常爆笑一幕，我們將鏡頭轉到小熊與雙城的比賽前，這場比賽開球嘉賓相當大牌，他是UFC格鬥天王「嘴炮」麥葛雷格(Conor McGregor)，本場比賽他受邀擔任小熊主場開球嘉賓，他以一身帥氣西裝出席，而在開球時他架式十足，感覺能為大家帶來精采一球。

Conor McGregor Mechanics. pic.twitter.com/j1brsqFFXx — Rob Friedman (@PitchingNinja) September 21 2021

沒想到這球真的非常「精采」，看樣子他是名左投，球一出手瞬間噴向觀眾席，讓全場一陣尷尬，觀眾席女生也都嚇傻了，這球感覺完全沒要丟進捕手手套意思，現場主播也整個笑瘋了，他說：「至少這可能比五角(50 Cent，美國饒舌歌手)丟得好。」

不過《Yahoo Sports》記者貝爾(Jack Baer)仍相當專業，他指出麥葛雷格投球時，因前導腳已往三壘方向踩，導致身體太早開掉，球才如此不受控往本壘斜後方飛去。如此專業的講評算是給麥葛雷格很大的面子了，畢竟這球真的有夠失控。

而過去也有不少名人在開球失控的例子，像前面提到的饒舌歌手五角，也曾開出離譜暴投，網路上還有記者特別把兩人暴投剪成一支片，比較哪個最搞笑，巧的是兩人都是左投，但麥葛雷格球往右飛，五角往左飛，讓影片看起來更加有趣。

另外在2019年5月也曾出現過一個超離譜失投，白襪主場對戰皇家比賽前，邀請一位女嘉賓接下開球儀式，她控球堪稱一絕，應該是前無古人後無來者，她一出手球直接噴向在她左方的攝影師身上，球硬生生砸到鏡頭，當時的捕手馬歇爾(Evan Marshall)覺得太扯也忍不住偷笑。

50 Cent vs. Conor McGregor Mechanics/Slow pic.twitter.com/heeLgQ2nzn — Rob Friedman (@PitchingNinja) September 21 2021

說到開球嘉賓，今年中華職棒也邀請不少奧運奪牌好手開球，包含「舉重女神」郭婞淳、「小林同學」林昀儒、「湯神」湯智鈞、「證件妹」吳佳穎等人，其中郭婞淳靠著平常對力量的掌控開出好球，射箭好手湯智鈞也展現他的神射手準度，投出一記軌跡非常漂亮的球進到捕手手套。