經濟部長王美花回應好食券。(取自國會頻道)

數位五倍券綁定首日，官網一度出現當機，引發網友哀號。國民黨立委林德福今(22日)在立法院詢問經長王美花，表示由經濟部推出的400萬份好食券，因屬免抽籤、大家都想搶卻搶不到，是否還會加碼？對此，王美花僅回應「應該都搶得到」。

依經濟部規定，綁定數位五倍券的前400萬名登記者，可免費拿到500元好食券。王美花表示，好食券有400萬份，所以非常充足，其實不用那麼急著在第一時間去搶，同仁也會關注關貿(負責五倍券官網維護的關貿公司)網路流量。林德福再追問，部長，現在連五倍券官網都上不了，王則指出，我們會隨時排除，我想請大家不用那麼急因為有高達400萬份。

林德福接著再問，那如果400萬份民眾都搶不到，經濟部還會再加碼嗎？王美花說，應該都搶得到，不用在今天搶，沒有問題。林則強調，希望這件事情要盡速解決，先前就擔心大當機，結果真的大當機。

王美花最後則是再次呼籲國人，不用急著今天一早，可以慢慢來。

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