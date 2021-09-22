探針卡及LED設備廠旺矽(6223)股價8月中觸及170元波段高點後一路拉回，半個月來急跌逾32％至115元，17日起跌深反彈，今（22）日開低下跌4.1％後獲逢低買盤敲進，翻紅上漲2.46％至125元，尾盤雖遭賣單摜壓下跌0.41％、收於121.5元，表現仍逆勢抗跌。

旺矽2021年上半年歸屬母公司稅後淨利2.95億元、年減達19.11％，每股盈餘3.2元、低於去年同期4.57元。8月自結合併營收5.29億元，月增3.14％、年增達10.63％，累計前8月合併營收40.44億元、年增3.31％，雙創同期新高。

投顧法人指出，第二季新台幣強升對先進半導體測試解決系統（AST）及高低溫測試系統（Thermal）毛利承壓，加上去年同期陸系客戶提前拉貨墊高基期，使旺矽上半年獲利出現衰退，但懸臂式探針卡（CPC）及垂直探針卡（VPC）需求暢旺，整體表現仍淡季不淡。

展望後市，隨著時序進入產業旺季，旺矽受惠驅動IC封測客戶需求持續暢旺，CPC產能維持近滿載水位至季底，VPC稼動率亦達80％，投顧法人看好VPC需求下半年可望較上半年成長10～15％，LED挑揀相關設備需求亦可望優於上半年，帶動全年毛利率優於去年。

同時，旺矽8月底宣布將斥資約2.84億元收購美國高性能工程測試探針卡廠Celadon Systems，預計本月將完成交易。據公開資料顯示，Celadon Systems年營收約500萬美元、淨利約35萬美元，可望為下半年營運增添顯著成長動能。

此外，旺矽攜手合作夥伴雍智共同切入聯發科5G手機晶片供應鏈，合作開發的微機電（MEMS）探針卡新產品進行驗證中。投顧法人看好旺矽可望藉此打入手機應用處理器（AP）市場，對明年營運貢獻可期，配合併購效益顯現，成長動能持續看俏。