負責慈濟高中校園施打BNT疫苗作業的診所，採用宇美町式接種。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲特別前往慈濟高中視察接種作業及流程動線，並關懷施打疫苗的同學們。（洪榮志攝）

台南市從22日起率先展開校園BNT接種作業，首日慈濟高中及關廟國中等2所學校有1395名學生造冊施打。其中，慈濟高中部、初中部有10名學生因身體不適未接種，僅990人完成施打。市府衛生局表示，預計10月8日之前，完成全市8萬6162名學生疫苗接種，其中更有8萬4099人將在校園內集中施打。

不過，慈濟高中一名高三男生，才剛施打疫苗就感覺骨頭痛，隨即打電話請母親接回家。母親急得騎機車到校門口等兒子，連手手機也沒帶出門。關廟國中也有2名學生打完疫苗感覺不舒服，1名三年級女生頭暈想吐，另名三年級男生同學因暈針頭暈血壓偏低，還好2人被送到保健室休息後，身體狀況逐漸恢復。

今天下午1點，慈濟高中學生由安平區在地的小天使診所負責接種。全校有意願施打的學生，分批集中在大禮堂，診所特別採用宇美町式打法，同學們只要坐在事先安排好的椅子上，靜候診所人員詢問、施打。市長黃偉哲也特別前往視察接種作業及流程動線，並關懷施打疫苗的同學們。

高三的梁姓女同學表示，施打前有一點點緊張，但沒想到打針時一點也不痛，應該是過去曾經接種過流感疫苗，已經有了經驗所致。另名高三的林姓同學也說，一點都沒有覺得在打針。

衛生局指出，BNT疫苗接種計畫對象，包括110學年度第1學期註冊的高中職、五專前3年、國中及9月1日之前滿12歲國小生，全市共有9萬2943人符合資格，經調查有8萬6162名人有施打意願，其中8萬4099人將在校園集中施打，將由全市18家醫療院所及衛生所人員，協助總計116校、136場次的接種作業，另有2063人選擇前往合約院所接種，預計10月8日前全部完成。

衛生局還說，首日除慈濟高中外，關廟國中也有395人接受BNT疫苗接種。

衛生局也提醒即將接種BNT疫苗的青少年朋友，應備妥健保卡、不空腹，施打疫苗前一晚不要熬夜，施打當天穿著寬鬆短袖，並確認身體是否有任何不適情形；如有不適建議待病情穩定後再另行安排接種，BNT疫苗還必須與其他疫苗間隔至少7天以上。