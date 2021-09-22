馬克宏為軍售沙國辯護

澳洲棄法國大單，和美英達成新3邊防務安全協定，至少將打造8艘核潛艦，雖然巴黎氣炸，但其他歐盟成員國幾乎沒表達甚麼同情。

據《防務一號》（Defense One）網21日報導，這或許是因為法國自作自受，也使用一些顯然強硬的手段，來確保武器出口，令人覺得吃相難看。沒錯，巴黎認為武器出口對自身主權至關重要，但它的朋友也對主權感興趣，更別說是公平競爭了。

回顧2018年10月，就在沙烏地阿拉伯異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害後，法國總統馬克宏和內閣高層接獲機密情報，說明沙烏地如何在葉門使用法製武器。6個月後，德國和其他歐洲國家都停止軍售沙國，但馬克宏卻嗤之以鼻，批評那些要法國照辦的人是在鼓吹民粹主義。

「軍售和卡舒吉先生遇害有甚麼關聯？我了解那和葉門的關係，但那和卡舒吉先生一點關係也沒有，」馬克宏直言，「說『我們必須停止軍售』根本是妖言惑眾。」然而，由於沙國介入葉門內戰，當地已有超過13萬人喪生，超過1600萬人無法獲得溫飽。

2018年法國武器出口成長50%，其中有10億歐元（約326億台幣）來自沙烏地。去年法國武器出口大減，還好有沙國軍售讓法國國防產業得以維持運作。而沙烏地砸7.04億歐元（近230億台幣）買法製武器，金額超過其他任何國家。儘管去年軍售大減，但法國2016—2020年的軍售額仍成長了44%，優於其他5大武器出口國。

多數擁有龐大國防產業的國家都靠出口來維持營運，但法國從國防產業主管，政界人士，甚至上到總統，都不遺餘力地推動武器出口。就算不是國營，或是政府部分擁有的武器製造商，法國政界人士也會充當業務員，向其他國家推銷，根本不在乎在這過程中，有沒有包抄別國的國防業者。

儘管美國和其他許多國家的部長和官員也會不厭其煩地賣武器，但鮮少有人像法國那麼積極。法國自視為全球舞台上的主角，顯然認為既然享有這地位，犧牲盟國，運用充滿敵意的手段，也是名正言順的。國防長帕莉（Florence Parly）2018年說，「武器出口是我們主權的商業模式」。

瑞士軍購戰機的大戲正足以說明這點，2012年時，它決定以「獅鷲」（Gripen）汰換老舊的機隊。這款戰機性能雖然不是頂尖，但CP值卻很高。無論是法國達梭（Dassault）的「飆風」（Rafale ）戰機，或是空巴旗下歐洲戰機（Eurofighter）的「颱風」（Typhoon）戰機都成為它手下敗將。

然而，就在第11個小時，一份機密報告卻浮現，製造對「獅鷲」戰力的懷疑，也引發媒體沸沸揚揚的報導。但奇怪的是，瘋傳的報告是以英語，而不是瑞士的官方語言寫成。接下來在公投中，有52%選民否決了這筆交易。今年瑞士終於達成新決議，只不過買的不是「飆風」，而是F-35戰機。

而在法國強硬的手段下，那些不如法炮製的國家便明顯屈居劣勢。事實上，就軍備來說，法國不受歐盟成員國歡迎的另一個原因，在於它會鑽漏洞，有系統地利用《歐盟運作條約》中的免責條款，把政府合約給法國公司。