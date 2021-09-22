34歲的日本前TBS當家女主播田中美奈實（田中みな実），近日除了即將推出電視劇及電影外，也再度受邀拍攝女性雜誌的封面及專題企劃內頁照，並在其中大秀火辣好身材，吸引大批網友轉發。

田中美奈實近日收到女性雜誌《MAQUIA》的邀請擔任封面人物，並為其拍攝一系列形象照。在網路上流出的照片中，只見她穿著一件黑色的細肩帶短版上衣，搭配黑色西裝褲，肩上則是披著一件粉灰色相間的毛呢大衣，展現秋日氣息；不過，她刻意將褲頭大開的「穿不好」穿法，使纖細蠻腰與結實的馬甲線一覽無疑，帥氣又不失性感的穿搭，獲得一票好評。

另一套造型，田中美奈實則是穿上鵝黃色短版毛衣搭配黑色高衩短褲，以側身秀出迷人的臀腿曲線，甚至不忘舉起雙手小露性感，加上她嫵媚眼神與肢體動作，都令網友忍不住大讚「她真的太好看了」、「臉蛋身材都不錯」、「這組照片很可以」、「可甜可鹽太完美」、「女神不管穿什麼都好看」、「這眼神實在太迷人」。

田中美奈實（田中みな実）在雜誌中展現曼妙曲線吸引目光。（圖／MAQUIA）

田中美奈實雖只有153cm，大學時期卻憑著甜美臉蛋與完美的身材比例，在校園選美比賽中脫穎而出，大學畢業後便進入TBS電視台擔任播報員，以清新又優雅的形象成功收服觀眾的心。但自從2019年推出第一本寫真集後便一脫成名，成功轉戰演藝圈，接下來也即將推出電視劇《最愛》及電影《會永遠單身嗎？》（ずっと獨身でいるつもり？），令粉絲們相當期待。