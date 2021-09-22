陳亞蘭為了介紹龍劭華生平，前一晚腦海中都是他的影像，一夜未能成眠。陳亞蘭哽咽地說，龍劭華是他自己取的藝名，他非常愛這名字 。他曾以《喇叭宏的悲喜曲》與《菜頭梗的滋味》獲得金鐘獎，亦以《党良家之味》獲亞洲電視大獎最佳男主角40多年的演藝生涯，他是歌手、作家，也是《我猜》第一任主持人，但他最愛的角色是演員。

陳亞蘭說，大家透過龍哥的表演跟他認識，「我比較幸運，跟他同一家經紀公司比大家更了解他一些些；他非常愛演戲，一天不演就焦慮，三天不演就在家搬桌椅，搬到大嫂回家以為走錯家門。龍哥，您怎麼這麼古錐、這麼愛演戲！謝謝您這麼愛演戲，跟您合作是震撼、驚嘆、跟享受，您的細膩表演、情緒爆發都讓我折服，您詮釋角色絲絲入扣、活靈活現，深深刻畫角色細節，演的角色角色都讓人難忘」。

龍劭華遺孀（中）帶著一雙兒女先向所有來賓鞠躬。（圖/陳俊吉攝）

她說，龍哥生前慷慨、細膩，總是照顧有緣跟他認識的每一個人，無論職位大小、演員或幕後工作人員，他愛每一個人、愛家人愛朋友、愛搞操煩、每一件事都要很周到，要圓滿每一個人對他的期望，他總是有做不完的人情，他總不以為意地說一個人被需要就是他有價值、這是值得珍惜的，「難怪他朋友五湖四海，愛他的朋友這麼多」。

她也說，龍哥個性永遠坐不住，連看他自己的首映會，也還沒看完就跑了，沒想到他到另一個世界也是這麼出乎意料的方式，「龍哥很愛漂亮，要我們在記憶中留著他帥氣身影，他很率性，所以瀟灑如風，不想麻煩任何人」，「今天您最愛的朋友家人都來與您告別，我們真的很愛你想你，心目中最帥氣、真誠的永遠影帝」。