明里國小位在花蓮縣最南端的富里鄉，位置偏遠，校內老師調動頻繁，學童時常需花時間和新老師培養默契，不過在校服務逾10年的林沛恩與妻子張凱婷，卻從沒想過要離開，持續替為偏鄉學童奉獻，並以「一日為師，終生為父母」理念，關懷畢業學生，給予鼓勵與支持，他們2人因而獲選花蓮縣110年特殊優良教師及傑出代理教師。

林沛恩是花蓮人，他和張凱婷從小在教會長大，2人從花蓮教育大學畢業後，就立志要到偏鄉教書，並以《聖經》中「一粒麥子如果不落在地裡死去，它仍然是一粒；如果死了，就結出很多子粒來」，期許自己能在偏鄉種下教育的「麥子」，2人分別在2006年及2010年進入明里國小任教至今，從未想過要離開。

偏鄉孩童求學路上較不如都市孩童順遂，不過林沛恩在任教期間卻發現，偏鄉孩童較容易被找出亮點，他說，偏鄉人數少，老師叫能顧及到每個人的需求，同時也能針對孩子的優點持續栽培，加上現在是科技時代，偏鄉學童能透過網路報名直接代表學校參賽，不用再和其他同學競爭，在尖根扶弱上是優勢，因此「偏鄉真的需要更多老師埋下來，而不是當做初任教師的過渡期」。

此外，有些偏鄉學童家長工作時數長，回到家都已是深夜，甚至假日也要出去工作，因此家中無人能給予照顧，林沛恩與張凱婷2人會將這些孩子接到自己家裡，陪伴他們吃飯、讀書，等到家長工作完後，再一一送他們回家。

「一日為師，終生為父母」，張凱婷說，許多偏鄉孩童因家庭因素，長大開始走偏，然而他們最需要其實是關懷，除眼前的孩子們，自己和丈夫也會和畢業學生保持聯繫，關心他們的生活情形，藉此讓他們知道自己並不是一個人，背後永遠都有人在支持著他們。