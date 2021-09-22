香港中原地產創辦人施永青今在電台節目上，對於有報導中央「指示」香港地產商協助解決房屋問題時表示，北京尋求地產商支持和配合，較易落實房屋政策。但香港的地產商不是「中國共產黨員」，不相信中央會「指示」地產商做任何事情，有關報導內容言過其實。

他指出，香港地產商作為私營機構，營商以獲利為主，《基本法》列明港人買賣物業享有保障，即使政府收回私人土地，都要提供合理賠償，認為遊戲規則「沒得改」。

對於有指北京表明不再容許壟斷行為，施永青強調，香港有競爭法，地產商不應有壟斷行為，過去政府審批農地改劃進展緩慢，叫價與市場脫節，如果有措施配合，地產商有能力提升每年建屋量。他贊成改組城規會，成員在審批改劃時，應該將提高住宅供應量放在壓倒性的優勢位置。

公屋聯會總幹事招國偉指出，歡迎地產商參與建設公營房屋，建議與社企合作，興建廉價房屋。香港公營房屋供應量低，政府除了要覓地建屋，亦應加快公屋輪轉，提供誘因予公屋富戶遷出公屋單位，例如豁免繳交額外租金，令住戶加快儲錢，盡早購買私營房屋。他建議，政府將房協的「長者業主樓換樓先導計劃」擴展至房委會，並延長資助房屋的禁售期。