北市發生詐欺集團鬧內鬨，竹聯幫仁堂的歐姓男子，遭到同夥背叛私吞詐騙得來的300萬，21日凌晨找朋友等3人衝入旅店，強行押走2男1女，並以衝鋒槍恐嚇，警方當天下午，在中山區的商旅發現歐男以及被害人，攻堅進入屋內，救出有5案通緝的吳姓、許姓被害人，逮捕歐男等3人，訊後依違反槍砲彈刀條例、妨害自由罪送辦。

私吞詐團300萬遭押走囚禁 警攻堅救出2男查獲1把衝鋒槍(李文正翻攝)

警方表示，21日凌晨2點多，23歲歐男、28歲翁男、21歲林男與24歲鄭女，闖進大同區一間商旅，押走44歲吳姓、50歲許男以及30歲黃女，押到萬華峨嵋街一處民宅拘禁，要求許等人歸還私吞的300萬。

歐等人為取回詐騙得來的贓款，拿出一把衝鋒槍恐嚇3人，黃姓女子與許男為男女朋友，懷有身孕，早上9點多先被放走，並向外求援，通知警方吳、許被押至復興北路一處商旅囚禁，警方下午4點，找到被釋放籌錢的吳男。

下午5點多，警方在商旅救出許，過程中，遭槍砲通緝的林男跳窗逃走，將衝鋒槍丟在2樓的遮雨棚，隨即被警方發現，並起出30發子彈，被害的許男身上藏有毒品，警方現正全力查緝逃逸的林男

警方後續將詐騙集團一舉成擒，包括持槍押人的歐男等4人，以及被害的吳姓、許姓等人，均涉及詐欺，而歐等人涉犯妨害自由等罪，也將一併移送法辦。