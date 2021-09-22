臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

放寬機組員檢疫的「3＋11」措施，被形容為疫情破口，指揮中心指揮官陳時中原說是副指揮官陳宗彥主持會議，後又改口是自己的決策。立委陳椒華今日（22）質詢該決策說法反覆，陳時中回：「我就承認我講錯了，我不能講錯一句話嗎？」此話引爆網友怒火，有人直批評陳時中「史上最囂張」、甚至有人批「不要臉」3個字。

陳椒華今日在立法院詢問，決定3＋11的會議到底是誰主持的？會議記錄到現在也沒有，有誰參加也不知道，確定是陳時中主持的嗎？陳時中回應，那天他在立法院確實說錯話，第二天也跟大家澄清了，「我就承認我講錯了，我不能講錯一句話嗎？」

陳椒華接著問，為什麼沒記錄？陳時中則表示，他們很多都沒有會議記錄，委員認為不能這樣，但是實際上就是這樣運作；陳時中強調，他們沒有辦法憑空製造一個會議紀錄出來，那時候沒有記錄就是沒有記錄，「再問一百遍它還是沒有啊！」

陳時中「我不能講錯一句話嗎？」之語一出，在網路引發熱議，大批網友在臉書相關新聞連結下留言：「史上最囂張官員」、「每天講X話就是這部長的任務」、「講錯話用幾百條人命來換嗎？」「就是擺爛，你能奈我如何」、「臉皮可以厚成這種程度，大概是空前絕後了」、「才說要負責，然後又說自己不能說錯話嗎」。