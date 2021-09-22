民眾黨立委高虹安與名嘴朱學恒、黃暐瀚共同高唱朱發明的「塔綠班之歌」，歌詞更提及「綠畜生氣有夠讚」，令高遭民進黨人士及支持者瘋狂出征，針對是否影響高選情，民眾黨主席、台北市長柯文哲22日赴議會被堵訪時，笑著反問「唉唷，你說變好還變壞？」

針對基隆市長林右昌說未來國民黨主席很可能將是柯文哲，而民眾黨也將蠶食鯨吞，取代國民黨。柯文哲也僅笑說「喔！林右昌說我國民黨主席喔！」