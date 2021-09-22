塔綠班恐影響高虹安選情 柯P冷笑反問：變好還變壞？ 14:252021/09/22 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨立委高虹安與名嘴朱學恒、黃暐瀚共同高唱朱發明的「塔綠班之歌」，歌詞更提及「綠畜生氣有夠讚」，令高遭民進黨人士及支持者瘋狂出征，針對是否影響高選情，民眾黨主席、台北市長柯文哲22日赴議會被堵訪時，笑著反問「唉唷，你說變好還變壞？」 針對基隆市長林右昌說未來國民黨主席很可能將是柯文哲，而民眾黨也將蠶食鯨吞，取代國民黨。柯文哲也僅笑說「喔！林右昌說我國民黨主席喔！」 高虹安唱「塔綠班之歌」擊碎綠粉玻璃心？藥師驚呼：天才小釣手 民進黨太會耍賴？戰鬥藍青年曝只有「這招」可逼范雲下台 #塔綠班 #柯文哲 #高虹安 #選情 #反問 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世衛秘書長改選 譚德塞是否競選連任將明朗 08:352021/09/22 國際 頭條揭密》美英澳核潛艇協議與法國鬧翻 北京暗笑西方聯盟脆弱 03:382021/09/22 政治 高端能不能入境美？綠委：要快去做第三期臨床試驗 12:092021/09/22 政治 蔣德綱快評》塔綠班之歌與權力癌 08:412021/09/22 快評 塔利班要求在聯合國大會演說 阿富汗代表鬧雙胞 10:292021/09/22 國際 恒大風暴滾雪球 國際股市 撥亂反正 04:102021/09/22 財經要聞 憂藍被貼上極端兩岸路線 連勝文發千字文讚朱立倫是「最大公約數」 11:382021/09/22 政治 陳金芳快評》蔡英文在幫高市草苗衝票嗎？ 08:012021/09/22 快評 朱立倫憂2022選情 張亞中斥斷章取義 04:102021/09/22 政治要聞 《國際經濟》日央行利率不變 出口與生產有雜音 12:522021/09/22 財經 嘉義縣科學園區來了 翁章梁做好準備 04:102021/09/22 生活新聞 政治熱門新聞 傳這大咖2022選高雄市長？對決陳其邁「民調」出爐 - 政治 打臉陳時中？ AIT：11月起所有旅客入境美 須提供完整接種證明 - 政治 高虹安唱「塔綠班」之歌被網軍圍攻 宅神突問一句郭正亮愣住 - 政治 影／五倍券數位綁定9點開放 唐鳳親教3步驟 操作方式、完整說明一次看 - 政治 禁我釋迦、蓮霧 放行泰國龍眼 陳吉仲轟大陸搞雙標 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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