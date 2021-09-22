國民黨主席選舉即將進行投票，一躍成為黑馬的國民黨主席候選人張亞中今天接受中廣董事長趙少康專訪，兩人唇槍舌戰，引起網友觀戰。趙少康提到藍營縣市長對於張若當選主席有顧慮，張亞中強調，「我選上對他們只有好處，沒有壞處」，他認為是縣市長對他有誤會。

趙少康說，如果張認為這是誤會，那有沒有去找縣市長溝通？至少找幾個？張亞中說，他有去見大甲鎮瀾宮董事長顏清標，因為有人介紹，他反過來向趙少康說，「你如果願意幫我牽線，那我一定會去，我這種人怎麼會不去拜訪？」趙少康聽完傻眼，「你選舉要自己去約啊！」

張亞中說，他做人是對別人尊重，不是囂張跋扈的，他現在也規劃過兩天要去拜會國民黨立院黨團，顏清標是透過友人介紹認識，顏很客氣，他不是去請顏支持的，是剛好有機緣認識，也送顏清標他寫的書，講講理念，「沒講一定要支持我。」

趙少康跟張亞中在兩岸和平備忘錄議題上也有爭論，趙少康質疑張提這些之前有跟大陸關鍵人士私下交流過確定可行，還有怎麼會覺得北京會照這個來？張亞中則形容，就像是男女要結婚也不會相信一定不離婚啊，趙少康質疑，男女結婚跟兩岸協議不一樣，張亞中也坦言他不會相信只靠協約就能永保和平，但如果什麼都不信，就跟民進黨一樣就準備要打架了。

趙少康說，從兩蔣到馬英九，兩岸也沒打架，他們都是反獨重於促統，民進黨則是亂搞把順序搞壞。張亞中說，對北京而言，台獨跟獨台都是分離主義，國民黨用「拖」的方式也對台灣人民不好，國民黨以為說不搞台獨就可以了，但北京已經認為獨台跟台獨差不了多少，北京上下民意也開始看不起台灣，這樣對年輕人好嗎？沒有和平環境，台灣走不出去。

趙少康也反擊，「我不是三歲小孩，我都懂」，趙強調《兩岸人民關係條例》還是他提的，他不會不了解。張亞中說他如果2023年以前如果談不回來一個黨員能夠接受的和平備忘錄，他就會辭掉黨主席，讓那時候的總統候選人來擔任。

張亞中說，「我談不回來我就下台了，你有什麼損失？」趙少康則質疑，「不能這樣講啊，你要做國民黨主席啊，太不負責任啊，什麼談不回來就談不回來，要想變成執政黨啊，不是在野黨一輩子啊！」

對於在大選中勝選，張亞中說，他已經提出勝選方程式，趙少康說「你就一個備忘錄嘛」，張亞中說不是，國民黨要給台灣老百姓一個責任，要走向和平，他要把敵對走向和平，要跟北京簽和平備忘錄，這就是2024的政策，天王加上團結加上備忘錄，就能贏，國民黨才能受到尊敬。

而藍營縣市長憂心張亞中當選，張亞中認為自己當選對他們有好處不會有壞處，他認為自己現在有中間選民跟年輕人的支持，而他這樣的素人能當選黨主席，故事也很勵志，「年輕人就喜歡這味」，他沒派系會用各方人才，也會服務這些縣市長候選人，會在大陸設辦事處服務台商台生台眷等，彌補交流的中斷。

趙少康也問張亞中什麼是「李登輝餘毒」？張亞中說，比如台灣人是不是中國人？五權憲法堅持、本國史跟台灣史關係等等，「我當選主席，台灣人就是中國人」，中國人是歷史文化國族概念，台灣人是地方認同。