新竹縣北埔鄉北埔老街是全國知名的觀光景區之一，因商家做的招牌大小不一，缺乏整體美感，鄉公所提出「北埔鄉老街街區招牌及立面改造計畫」，客委會核定2千萬元執行，半數店家有換招牌的意願，另一半店家將由得標廠商溝通化解疑慮。

北埔老街店家約有120家，各種特色美食多為北埔本地人開店經營，店家裝設的招牌各種材質和形式都有，少數招牌大的離譜，有些建物立面的電線不整，裝的冷氣若未做好排水會滴水，鄉公所因此以客委會的「客庄創生環境營造計畫」，爭取到86％的補助經費。

北埔鄉長莊明增表示，計畫將對北埔老街行人徒步區的廟前街、北埔街、南興街及中正路等區域，進行整體性的景觀改善，將目前店家的招牌以「減法美學」進行減量設計與平面化，期重新展示出老街特色，達到提升地方遊憩環境品質。

鄉公所祕書曾能穎說，計畫補助店家更換適合材質的招牌，從設計、施工到保固費用是5萬元，初步查訪有意願參加的約半數60家，目前招牌立面改善的部分將在10月上網招標，希望明6月前能完成。

曾能穎並說，北埔老街店家更換招牌，將會由得標廠商挨家挨戶去了解店家需求，設計符合商品特色的招牌，只要是在5萬元內，是不必再掏腰包，另一半未表態同意的店家，可能是對換招牌有疑慮，也將由得標廠商去溝通。

另外，鄉公所將對北埔老街行人徒步區做整體改善，也派員對店家及攤商進行調查，並成立行人徒步區推動小組，將定期開會討論，期待讓百年老街風華再現。