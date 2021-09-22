BNT校園接種5縣市今天（22日）率先開打，包括台北市、新北市、桃園市、台南市、苗栗縣，其餘縣市則於明天開打。上午校園接種傳出零星狀況，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，包括桃園市及苗栗縣各有一名學生出現不適症狀。

陳宗彥表示，各縣市學校施打時程不同，有些是上午開始，有些是下午才開始，目前收到回報的是桃園市一名學生注射後暈倒，已在校內妥適處理；另苗栗縣一名女學生有疾病史，接種前出現抽搐情況，已會同當地小兒神經內科追蹤處理。

各縣市校園陸續開打BNT，有醫師建議不要採取宇美町式接種，以避免集體暈針。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，宇美町式接種比較適合長者，特別是行動不便的族群；至於學生族群接種前要注意的吃飽睡足、心情放鬆，以免過度緊張，在排隊過程中容易出現暈倒情形。

不過羅一鈞認為，目前開打第一天上午只出現1個暈針案例，教育單位應該已經做好妥善地準備，也請大家在學生接種的時同時不要給他們太多壓力，讓他們產生緊張的感覺。