龍劭華女兒陳璇在追思告別式上念祭父文，一開口「爸爸，妹妹來了」就哭了，陳璇說，「我是陳璇、龍劭華的女兒，也是他的幸運物。有點諷刺，以前不太喜歡跟爸爸的名字綁在一起，但現在我不介意了」，「離別是件好難好難的事 我永遠學不會，父後七日對平常人可能再平常不過，對我們來說卻是不真實如夢境，無常成了日常」，這幾天她抽離感很重 ，什麼都感覺不到，只剩下疲累與她共存，「我真的很想他！」她念祭父文過程中，全場啜泣聲此起彼落。

陳璇表示，爸爸是率直、溫暖的陽光，愛面子、重義氣、喜歡交朋友，「爸爸比我更擅長表達愛，天不怕地不怕，所以今天這樣風光的場合，他一定很高興。謝謝大家來參加他最後一場的盛會」。

龍劭華女兒陳璇(左起)、遺孀謝雪貞、兒子陳威佐都來送他最後一程。(圖／陳俊吉攝)

她說媽媽最近承受了最大的壓力，用盡她的所有勇敢處理爸爸的後事，「這幾天的線不夠長，如果爸爸聽到，一定要到夢裡來抱抱她」；她事前問不擅表達情感的哥哥陳威佐有什麼話要跟爸爸說，哥哥紅著眼眶小小聲說，爸爸在下高雄的前一天跟哥哥說「要好好照顧媽媽喔」，哥哥還想說「奇怪，不是10天後就回來了嗎」，爸爸過世前一天覺得身體不太舒服，哥哥也打電話叫他去看醫生，但爸爸跟哥哥說「那我就不回去了」，她淚崩地說：「如果您不回來的話，就不要掛心，好好走、慢慢走，我們都會照顧媽媽」。

陳璇表示，就算只有一點點影響力也好，她也希望提醒大家珍惜身邊所愛的人，可能有些話當下聽起來很乏味、再簡單不過，但你永遠不知道明天和意外哪個先來，「才準備要好好愛他，就來不及了」，她最後跟爸爸說：「如果您想吃多力多滋，或者麻將需要儲值，要回來跟我們說，您是我們的光，我會很想您」。

而龍劭華追思影片由與他合作13部作品的葉天倫導演剪輯，影片中除了有龍哥數十年來經典影視作品畫面，影片最後是他2019年獲得金鐘獎男主角獎上台領獎時的畫面，多年前常為金鐘獎放砲的他說：「爽啊！真的爽！幹了40年，到幾年前還不夠成熟，為了台灣最高殿堂的獎得罪很多人，對不起，現在我成熟了、不會了！」他還特別說自己當天帶了幸運物出席，就是女兒陳璇，並要女兒鞠躬幫他謝謝評審。