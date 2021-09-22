乳癌發生率為台灣女性好發癌症首位，中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科主任劉良智表示，院方推出一站式的乳癌篩檢、診斷，一周提供完整治療計畫，降低等待的煎熬。

劉良智表示，一站式的篩檢包含就醫當日，即安排乳房超音波或乳房攝影檢查，診斷出病灶，若高度懷疑是惡性腫瘤，當場就做穿刺檢查，或粗針切片，取病灶細胞做化驗。

因病理科化驗約需3到5天診斷，患者在約一周後回診，即可得到檢驗結果，並同時告知完整治療計畫。劉良智也說，依據過去看診經驗，從安排檢查就要花一周時間，還需要另外穿刺、等報告時間，整體就要一個月，對患者來說，不只治療可能延誤時機，心理上更有壓力。

劉良智也說，病灶若在乳房組織、沒有發生轉移，基本上沒有生命威脅，只要早期發現，接受手術、藥物、放射性治療，預後都相當良好。而未發生病變的女性，也需定期追蹤檢查，45歲以上女性，劉良智建議每半年照一次超音波，配合國民健康署規定，每2年接受一次乳房攝影，有家族病史，40歲就可開始定期檢查。

劉良智也說，若不幸得到乳癌，也不是世界末日，即使到了第4期，也有不同治療方式，從早期的抗賀爾蒙治療、化學治療、標靶治療到免疫治療等，患者都可以得到良好的照顧，好好配合主治醫師，齊心抗癌。