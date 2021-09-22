中共中央軍委辦公廳主任鍾紹軍。（截自百度百科）

被視為是中共總書記習近平最神秘的秘書、將滿53歲的中央軍委辦公廳主任鍾紹軍有望晉升上將。

明報分析，在習近平身邊的親信中，除了他的「大管家」、中辦主任丁薛祥外，就是在浙江就跟隨他出任貼身秘書的鍾紹軍中將。這名習近平在軍中的「監軍」，掌管軍委中樞機要，在明年中共二十大前後會否更上層樓頗引人矚目，而循鄧小平、江澤民的「大秘」前例，鍾紹軍晉升上將，也只是時間問題。

下月才滿53歲的鍾紹軍是浙江開化縣人，1990年由杭州大學計算機應用專業畢業後，就在浙江省委組織部任職，從科員做到處長，其間在浙江大學修讀應用心理學碩士。

2006年4月，得知時任省委書記習近平身邊缺一名秘書時，已是省委組織部副部長的鍾紹軍，據說毛遂自薦，不惜降級，借調去做習的貼身秘書，從此搭上仕途的順風車。他後來跟習到上海，再隨習近平進北京，歷任中辦副局級秘書、正局級秘書、中辦調研室政治組組長，並一直任習的貼身大秘。

2013年3月起，鍾紹軍穿上軍裝，掛上大校軍銜，出任副軍職的中央軍委辦公廳副主任、軍委主席辦公室主任；2015年升上正軍職，晉升少將；2017年8月原軍委辦主任秦生祥升任海軍政委，鍾紹軍坐正軍委辦辦主任，躋身副戰區職，2019年晉升中將。近年，凡習近平出席的涉軍場合，鍾紹軍都有出席，擔任習的「監軍」角色。

鄧小平和江澤民也曾有過「監軍」，鄧的「監軍」王瑞林，是1952年起就跟隨鄧的機要秘書，軍人出身，後來做過「鄧辦」主任、中辦副主任、軍委主席辦主任，後來升至解放軍紀委書記、總政治部副主任，1994年官拜上將，翌年躋身中央軍委委員，2003年退休。

江澤民的「監軍」賈廷安，仕途軌跡與鍾紹軍類似，並非軍人出身，而是學電子微波傳輸，是江任電子工業部副部長時的秘書，後隨江到上海，再到中央，先後任總書記辦公室主任、中央軍委辦公廳副主任兼軍委主席辦公室主任、中央軍委辦公廳主任，2008年升任總政治部副主任，並晉升上將。賈最後的職位是中國人大常委兼華僑委副主任，現已退休。

鍾紹軍可能在習近平任內上位，且極有可能在中共二十大上躋身候補中委或中委，5年內調升正戰區職務，獲頒上將軍銜。

值得注意的是，上月晉升空軍司令的常丁求1967年生，是目前最年輕的上將，生於1968年的鍾紹軍能否打破紀錄，備受外界關注。