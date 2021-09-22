每一位期待跟離世毛孩溝通的主人，總會加一句「可以快一點幫我連線嗎？」我懂這樣的心情，我自己也曾在毛孩去世隔天就慌亂找溝通師，想要抓住一點跟祂的連結，但當我轉換角色成為寵物溝通師後，我才知道，前面每個排隊的主人，都是一樣的「哀痛逾恆」，先幫一個插隊，另一個「痛徹心扉」的個案，就會望眼欲穿。

只是，離世溝通好像永遠會遇見「比悲傷更悲傷」的故事，這位個案已經不只是心碎，夫妻兩個都已經達到「心理創傷」的程度，毛孩突然死在手術台上，還在哺乳期間的老婆哀傷到沒了奶水，老公不只常從夢中哭醒，還出現情緒型鬼剃頭(圓形禿)。

這是一對住在德國的夫妻，懷孕期間遇到疫情封城長達一年多，那苦悶可想而知，都是靠這隻貴賓狗的陪伴才撐過來的，在異鄉，「小餅乾」(化名)成為夫妻最佳的心靈支柱，尤其是懷孕的老婆，小baby出生後，貼心的「小餅乾」還會幫忙照顧小妹妹。

當「小餅乾」出現便便異常外加嘔吐時，德國獸醫診斷是腸胃問題，只是過沒幾天私處怎麼還出現分泌物，這回獸醫檢查才終於發現是子宮蓄膿需要緊急開刀，個案說，在德國似乎沒有太主張幫毛孩結紮這事，所以他們不知道，沒有結紮，後面會給寶貝帶來這樣致命的後果。

貴賓狗「小餅乾」。(圖/Cookie媽提供)

德國獸醫說明這只是小手術，風險極低，所以兩個小時後就可以來接牠回家，於是媽咪沒有多思考，立馬簽下手術同意書，她只叮嚀了「小餅乾」一句：「兩個小時後媽咪就可以帶你去散步、吃大餐哦」，然後趕回家照顧小baby。

但她怎麼也沒想到，這是她對「小餅乾」許下的一個永遠無法實現的承諾。當她興高采烈到醫院要接寶貝回家時，獸醫說「手術很成功，但...牠沒醒過來！」怎麼會這樣？德國獸醫只回了一句：「不知道」。

一般來說，當子宮蓄膿又無法排出時，狗狗的雙子宮會被撐得跟香腸一樣腫，且裡面的毒素會引發腎衰竭、敗血症、腹膜炎等等致命後果，手術過程也可能會造成子宮破裂，但簽下了同意書，媽咪連跟醫師主張正義的權利都沒有，因為同意書裡早已告知有風險。

夫妻兩都無法接受術前還活蹦亂跳，換回的卻是冰冷遺體。才四歲的小生命嘎然而止，毫無心理準備的他們，決定依然帶祂回家幫祂洗澡、抱祂上床跟祂聊天、隔天照常帶祂吃早餐、散步，如同「小餅乾」還在的快樂日常，直到最後才不得不接受現實，送去火化。

貴賓狗「小餅乾」看到主人生下寶寶後，還會幫忙照顧嬰兒。(圖/Cookie媽提供)

溝通時媽咪問小餅乾，喜歡爸比媽咪最後幫你做的安排嗎？「有點不舒服，就像一直想睡覺，卻有人一直搖你一樣，不過那時候我不知道我死了，知道後我很感動爸比媽咪對我的愛」。

這對夫妻不忍放手的創傷表現也讓家鄉的父母非常擔心，頻頻越洋電話關心，意外的修復了媽咪跟父母之間長久冰冷的關係，對此媽咪非常感謝，說「小餅乾」簡直就是她的小天使，當我告知「小餅乾」這件事，祂很驕傲的覺得自己很棒，「看吧，我超級有貢獻」祂說。