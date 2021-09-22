振興五倍券及加碼券今開放線上登記，民眾黨立院黨團今抨擊，蔡政府為了提升「參與感」，把九大券當成玩抽獎，天天抽、週週送，把政府當持行銷公司，卻不把心力放在最該做的疫苗到貨及提升覆蓋率，形同用九大券麻痺民眾的剝奪感，呼籲盡快提升疫苗覆蓋率才是振興的強心針。

民眾黨立委蔡壁如指出，行政院的責任是照顧全國老百姓，不是扮演行銷公司，眼見許多行業紛紛倒閉，政府還在玩天天抽、週週送的煙火式自嗨把戲，受困產業與民眾情何以堪？尤其，九大券的登記、領取、兌換實在很擾民，而且還得靠運氣抽獎，勞民傷財、事倍功半的撒錢，行政院長蘇貞昌真的在乎民間疾苦嗎？難道這一切只是為了提升民眾的「參與感」嗎？

蔡壁如表示，韓國去年排富發現金6千至1萬，今年8月底又宣布再發6千元，美國從去年至今三度排富發現金近9萬元，絕不是像民進黨所說發過紓困金就不能再排富發現金。況且，抽獎式的九大券除了政府自嗨，患寡又患不均，到底為什麼不乾脆排富發現金？

蔡壁如強調，從中秋連假看到民眾報復性出遊、報復性消費可以知道，振興與疫情的穩定度有關，而韓國、美國兩個排富發現金的國家，第一劑疫苗覆蓋率6~7成、第二劑4~5成，這是「紓困發現金、振興靠疫苗」的最佳案，但蔡政府卻不願排富發現金，也買不到疫苗，只好用九大券來麻痺民眾的剝奪感。

民眾黨立委邱臣遠則表示，台灣內需消費大部分建立在龐大的服務業體系，而這次疫情中受最大衝擊的就是服務業，在振興之前，應該要面對的是這些店家還沒有度過疫情的衝擊，行政院忙著發九大券，根本是無心解決受困產業民眾的基本生存問題。

邱臣遠表示，目前疫情尚不穩定，隨時可能又因為疫情爆發而升級警戒，但政府卻已經把8400億的救命錢全部發完，請問這是有計畫性地進行紓困與振興嗎？發完之後，一旦又出現突發狀況，政府真的準備好了嗎？呼籲執政黨，比起濫發九大券做「假振興」，儘速提高疫苗覆蓋率，讓民眾回歸正常生活，才是最有效的振興方法。