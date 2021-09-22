NBA從古至今有太多明星球員，尤其是70、80、90年代，甚至是00後都出現許多能載入史冊的人，而誰是當今NBA最強籃球員、誰是最佳5人、最佳10人話題也從未被停止討論過，在NBA那麼多年歷史中出現許多球迷、球員、媒體所票選的最佳球星和陣容，但這種東西非常主觀，因為每個年代都有屬於自己的強者。

506000 votes from our YouTube Community members have settled the GOAT debate by position 📝



PG: Magic Johnson (51% of 120000k)

SG: Michael Jordan (77% of 103000k)

SF: LeBron James (74% of 108000k)

PF: Tim Duncan (80% of 80000k)

C: Kareem Abdul-Jabbar (50% of 95000k) pic.twitter.com/dApZahCjSD — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 21 2021

而最近美國知名運動媒體《ClutchsPoints》在Youtube發起一項活動，似乎想匯集所有球迷意見，這項活動名為：「NBA每個位置最偉大球員」票選，最後有多達50萬名會員投票，結果出爐，這最強5人分別是魔術強森(Magic Johnson)、喬丹(Michael Jordan)、詹姆斯(LeBron James)、鄧肯(Tim Duncan)和賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)。

這裡面也紀錄投票細部結果，在控球後衛部份有12萬張選票，51%選票屬於魔術強森、44%投給柯瑞(Stephen Curry)，得分後衛「籃球之神」喬丹沒意外拿下高達77%選票，不過已故傳奇球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)也拿到18%，相信球迷還是非常懷念「小飛俠」。小前鋒位置詹姆斯得到74%，力壓大鳥柏德(Larry Bird)、杜蘭特(Kevin Durant)的12%。

大前鋒鄧肯呼聲最高，拿下多達80%選票，第二「德國坦克」諾威茲基(Dirk Nowitzki)僅拿10%，由此可見鄧肯在此位置完全輾壓聯盟眾人，最後是中鋒部份，賈霸獲得50%選票，歐尼爾(Shaq O'Neal)則拿下26%。就以上每個入選球員都是各項位置佼佼者，尤其是前兩名大多能說服眾人，而詹姆斯成為唯一獲選現役球員，不知道大家是否能認同？

或許在小前鋒位置會出現一些小爭議，因為就奪冠次數、生涯獎項部份詹姆斯和大鳥柏德其實並不會差太多，大鳥柏德生涯在塞爾提克拿下3次總冠軍、2次FMVP、3次例行賽MVP，12度入選明星賽、10次入選聯盟最佳陣容、3次入選最佳防守陣容，還獲年度最佳新秀、明星賽MVP和三分球大賽冠軍，但可能在當今籃球界詹姆斯影響力較大，也更廣為人知！