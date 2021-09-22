近日大陸智聯招聘發佈《Z世代職場現狀與趨勢調研報告》，從Z世代職場現狀、求職期待、職業新選擇等方面切入，呈現真實的「職場Z世代畫像」，其中互聯網行業明顯是是Z世代最期待從事的行業，有24.8％「95後」、31.1％「00後」希望加入這一行業，並有超過7成的Z世代正在從事或願意嘗試電商主播等新興職業，比例遠高於較年長世代。

另據《成都商報》引述報告顯示，科技的進步和產業結構反覆運算，讓互聯網成為熱門行業，吸納了更多大陸年輕人。智聯招聘調研顯示，Z世代中有14.7％的「95後」和20.1％的「00後」從事IT／通信／電子／互聯網行業，比例明顯高於「95前」的各年齡層中從事互聯網行業的比例，例如「65後」的6.9％、「75後」8.6％與「85後」的10.8％。

此外，分行業看來看Z世代職場人士，互聯網從業人員反而不是長時間工作的過勞大戶。觀察有44.8％的加工／製造從業者，44.1％的房地產／建築業從業者每天工作9小時以上，而Z世代中每天工作9小時以上的互聯網、金融從業者，分別占比27％和36.5％。

大陸所謂的「Z世代」，又被稱為網路世代，意指1995到2009年間出生的一代人。