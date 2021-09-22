花蓮縣長徐榛蔚與獲花蓮縣110年傑出代理教師的3名老師合照，感謝他們對教育的奉獻。（羅亦晽攝）

目前任教於花蓮新城國小的鍾怡君認為，給予每個人選擇機會很重要，「每個孩子只要有機會，都可以享受成功的經驗」。（羅亦晽攝）

傑出代理教師之一的陳金品，是花蓮豐濱國中學生心中的人師慈母，晚上時常陪同學生住校，協助班上夜輔，甚至怕學生讀書讀到肚子餓還特別準備宵夜，無私奉獻深獲親師生敬佩。（羅亦晽攝）

教育是人才培育的搖籃，教師是孩子學習的推手，花蓮縣政府今日舉行「110年教師節暨優良教師表揚大會」，頒發師鐸獎、特殊優良教師、傑出代理教師、資深教師等多個獎項，共344人及82單位獲獎，縣長徐榛蔚也到場親自頒贈感謝狀，感謝老師對於培育國家棟樑無私的奉獻。

今年特殊優良教師之一的鍾怡君，在教育界服務邁入第19年，目前任教於新城國小的她認為，給予每個人選擇機會很重要，學會選擇的人才能為自己生命負責，因此不斷創造適當情境，讓學生學習如何正確選擇，學會負責，且拔尖扶弱引導每位孩子發揮潛能，指導學生參加各項競賽，除帶領學生獲獎，也以行動學習提升低成就學生自信，「每個孩子只要有機會，都可以享受成功的經驗」。

傑出代理教師之一的陳金品，是豐濱國中學生心中的人師慈母，晚上時常陪同學生住校，協助班上夜輔，甚至怕學生讀書讀到肚子餓還特別準備宵夜，她也會利用周六協助畢業班學生衝刺，假日帶學生參加各項校外比賽，無私奉獻深獲親師生敬佩。

特別的是，陳金品秉持著「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的態度，擔任豐濱鄉樂齡學習中心承辦人，協助推動社區各項活動，推動社會教育不遺餘力，促進學校與社區共好，認真用心獲得各界肯定。

今年表揚大會因應防疫政策，分4梯次辦理，除頒發師鐸獎、特殊優良教師等獎項外，也表揚服務年資滿10年、20年、30年及40年共281位資深教師，縣長徐榛蔚也親自到場頒獎，向教師們致意。

徐榛蔚表示，防疫三級警戒時，各校學生停止到校上課，開始了一場名為「遠距教學」的馬拉松，帶來了全球化的教學型態改變，而這些辛勤的老師們，面對不斷變化的教學環境，努力做足、做好準備，帶著孩子勇於面對不同的學習方式，創造更多可能，也因為「停課不停學」實施的遠距教學，正是讓花蓮教育蛻變的機會。