國內最新疫苗接種後不良事件統計出爐，9月17日至21日共5天新增了8人接種疫苗後死亡，其中6例為接種AZ、2例莫德納。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞證實，8例死亡個案中包含今天媒體報導的台中市92歲翁接種第二劑AZ死亡的案例。

適逢中秋連續假期，指揮中心今天公布9月17日至21日新增8例疫苗接種後死亡事件，其中6例為AZ疫苗，年齡介於76歲至96歲，接種AZ後1日至93日間發生，另有2例是接種莫德納，年齡為52至56歲之間，為接種疫苗後34日至43日間發生，死亡皆和心臟疾病相關。

台中市衛生局今天證實，一名92歲翁於9月16日接種AZ第2劑，當晚出現不適送醫，隔日死亡。羅一鈞說明，此案已由衛生局通報並列入今天公布的不良事件統計，相關因子還在調查中，衛生局後續會協助家屬提出疫苗救濟申請。

目前國內累計789例疫苗接種後生死亡之不良事件，其中610例為接種AZ、166例為接種莫德納、13例為接種高端。