受到恆大債務危機影響，全球股市於台灣秋節連假時期下挫，台股今天是中秋連假後首個交易日，台積電(2330)補跌，電金傳全數無力，台股開低走低，收盤跌350點至16925點，失守17000點大關，並下探半年線關卡。今日成交值2930億元。

恆大債務危機衝擊全球股市，美股20日重挫，其中，道瓊工業指數終場大跌614.41點，美股21日表現回穩，道瓊指數終場下挫50.63點，收在33919.84點。標準普爾500指數小跌3.54點，收4354.19點。那斯達克指數上揚32.50點，以14746.40點作收。

國際股市在中秋連假期間呈現跌勢，主因為中國恆大危機面臨違約風險，以及觀望FED是否釋出縮減購債訊息，兩大因素使美股中秋期間呈現重挫，跌幅介於2.39至3.7%，指標股蘋果、台積電ADR都於中秋節期間呈現跌勢。

台股今天開低走低，台積電今天展開補跌走勢，開盤跳空開低為586元，下跌14元，跌幅2.33%，影響大盤指數約118點。

台積電等電子股下跌，金融股以及傳產權值股都受到空襲。受到台積電股價尾盤維持低檔整理格局，台股收盤仍下跌350點，失守17000點大關以及半年線的約17159點。

今日匯市同步走低，午盤，新台幣兌美元為27.803元，貶值6.7分。

回顧秋節連假前，上周五(17日）台股早盤開高震盪，尾盤因富時指數調整壓抑盤勢翻黑，失守月線支撐。台股上周失守月線及季線，今日再失守半年線，短期技術面弱勢。

集中市場今日最低16838點，短線支撐預估約16,800點附近，短線不排除持續震盪。