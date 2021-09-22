全訊(5222)今天舉辦上市前業績發表會，該公司初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業與申購，本次辦理現金增資7,537張，掛牌後股本將提升至6.78億元，預計於10月下旬掛牌上市。

全訊為國內唯一專業化合物半導體整合元件(IDM)公司，擁有一座4吋晶圓廠，以砷化鎵（GaAs）及氮化鎵（GaN）製程。目前砷化鎵與氮化鎵製程產品佔營收比重約為1：1，公司整體毛利率維持在5成以上水準，主要由於化合物半導體製程技術門檻高，尤其軍規產品的可靠性及穩定性要求及認證門檻都相當高。

受惠政府大力推動「國防自主」政策，全訊國防軍工相關產品出貨量持續增加，今年前8月營收5.87億元，年成長54.39％，上半年合併營收4.66億元，毛利率達54％，稅後淨利1.29億元，分別較去年同期成長61.47％與164.55％，均創歷年同期新高表現，下半年時序逐步進入標案訂單認列旺季，整體營運可望持續提升。

全訊表示，近幾年公司持續取得多項國防標案，由於國防標案規格嚴謹，需要3～5年分階段交貨及認列營收，公司目前國防相關訂單能見度已達2024年。此外，因應國際情勢動盪，近期政府積極提升整體國防安全，行政院在9月16日通過為期5年國產自製上限2400億軍購特別預算，全訊可望再取得多項防禦型武器與雷達次系統標案訂單，加上國外軍工產品客戶訂單量穩定成長，國防相關業務將成為公司營運主要成長動能之一。

全訊除了國防航太設備用大型功率放大器模組之外，公司近期亦積極布局5G毫米波低軌道衛星通信商用領域，以國防規格技術，採用砷化鎵及氮化鎵製程，跨足高階商用市場，目前已投入研發並生產5G通訊小型基地台及低軌道衛星用的毫米波（mmWave）功率放大器，並開始針對國內及國外一線客戶進行送樣測試。由於毫米波為5G高頻高速傳輸通訊的主要關鍵技術，預估隨5G毫米波功率放大器（PA）產品認證測試及試量產進度推進，國防及商用的高階5G通訊產品可望成為公司未來穩健發展的二大成長動能。

全訊去年開始投入擴產計畫，二廠於今年上半年已完成主體建物，下半年進行設備進駐，預估明年第1季開始量產，隨二廠加入全產能量產後，公司總產能可望再增加一倍以上。